A Magliano Alfieri al via la rassegna letteraria e teatrale 'Se una sera d’inverno'

Domenica 3 novembre, alle ore 17, nel salone polifunzionale “Riez” di Magliano Alfieri - Frazione S. Antonio Via IV Novembre 43, prenderà il via la 5a edizione della rassegna letterario-teatrale 'Se una sera d’inverno' organizzata dalla stessa biblioteca, in collaborazione con il Comune di Magliano Alfieri.

Come primo ospite, interverrà lo scrittore Lorenzo Tosa che, in dialogo con Monica Veglio, presenterà il suo secondo libro “Vorrei chiederti di quel giorno. Vita e morte di un ragazzo che era mio padre”.

Giornalista e opinionista tra i più seguiti in Italia con 600.000 follower su Facebook e quasi 160.000 su Instagram, Lorenzo Tosa è oggi una delle voci più promettenti del giornalismo italiano.

La rassegna proseguirà sabato 16 novembre con lo spettacolo “Mistral for AIL” e venerdì 22 novembre con lo scrittore Alessandro Perissinotto e con altre 8 date, fra dicembre e marzo 2025, ricche di appuntamenti letterari, spettacoli teatrali, film, concerti, in un susseguirsi di eventi per ogni gusto.