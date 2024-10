Bra, “Concerto per un ricordo” in occasione della Commemorazione dei defunti

Un abbraccio in musica ai nostri cari che non ci sono più. In occasione della Commemorazione dei defunti, venerdì 1° novembre, alle ore 10, presso la sala del commiato del Tempio Crematorio nel cimitero urbano di Bra (piazzale Boglione 2/a), si terrà il “Concerto per un ricordo”.

L’iniziativa, promossa dalla Coincre (società per la cremazione in Bra), con il patrocinio del Comune, ha lo scopo di celebrare l’alto valore morale e civile di questa ricorrenza, offrendo un momento di sereno raccoglimento all’insegna della regale musica.

In programma brani di Charles Trenet (La mer), Édith Piaf (La vie en rose), Ennio Morricone (Cinema Paradiso), Joseph Kosma (Le feuilles mortes), Andrew Lloyd Webber (Memory), Louis Armstrong (What a wonderful world), Harold Arlen (Over the rainbow), Nicola Piovani (La vita è bella), Michal Lorenc (Ave Maria), Francis Poulenc (Les Chemins de l’amour), affidati all’esecuzione artistica di Paola Roggero (soprano) e Andrea Stefenell (pianoforte). Informazioni per l’evento al numero 0172/421627. E aggiungiamo: gratis.