Busca, ampliato l'orario dei prelievi dell'Asl alla casa della salute

L'AslCN1 fa sapere che da lunedì 4 novembre l’attività del punto prelievi nella casa della salute in piazza di Porta Santa Maria sarà ampliata, anticipandone l’apertura alle ore 7, anziché alle 7,30. Per accedere occorre la prenotazione con la ricetta medica. Lo sportello per le prenotazioni è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30, tel. 0171.267095.



Il provvedimento nasce da un'esigenza sentita dell'utenza e dall'efficacia del confronto, tramite una dialettica costruttiva, fra Asl CN 1 e Comune di Busca, sottolineata sia dal responsabile della specialistica territoriale dell’azienda sanitaria, Giovanni Siciliano, sia dal sindaco, Ezio Donadio.



“L’ampliamento dell’orario – dice il sindaco Donadio – consentirà una quantità maggiore di prelievi, che saranno programmati tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7 alle ore 9. L’accesso sarà sempre su prenotazione, per evitare le code e che, scaduto il tempo, alcuni pazienti possano essere rimandati ad altre sedute. Va sottolineato, infatti – spiega ancora il sindaco – che le sedi distaccate dell’Asl, Dronero compreso, hanno il vincolo dell’orario, poiché la navetta che raccoglie le provette ha tempi rigidamente determinati. Aumentando di mezz’ora l’orario, si può comunque incrementare del 25 % il numero dei prelievi”.