Cuneo, sopralluogo di giunta e comitato di frazione a San Rocco: si valuta l’installazione di un nuovo semaforo con videosorveglianza

“In funzione delle risorse di bilancio attualmente disponibili non ci sembra debbano esserci ragioni ostative o riserve alla possibilità di installare un nuovo impianto semaforico simile a quello presente per esempio in corso IV Novembre sull’asse rettore che coinvolge l’abitato della frazione di San Rocco Castagnaretta”.

È cauto ma possibilista – specie dopo essersi confrontato con gli altri colleghi di giunta – l’assessore Cuneese Andrea Girard, protagonista venerdì 18 ottobre scorso di un sopralluogo richiesto dal presidente del comitato di frazione San Rocco Claudio Migliore. L’obiettivo – dal punto di vista di quest’ultimo – sottolineare i desiderata dei residenti in merito a un sistema di controllo più efficace della viabilità locale (e per far fronte ad alcuni recenti casi di furti).

Sul posto assieme ai due anche i consiglieri comunali di maggioranza Claudia Carli (PD), Vincenzo Pellegrino e Silvano Enrici (entrambi Centro per Cuneo, quest’ultimo con delega specifica alle infrastrutture cittadine). Presente anche l’ingegner Ambrogio.

Il comitato chiede interventi nelle aree d’accesso alla frazione

Secondo Girard il sopralluogo è stato efficace nel senso di comprendere le richieste del comitato – e, quindi, dei residenti -, e la successiva fattibilità degli interventi: “Speriamo di poter rispondere in maniera quanto più positiva nel minor tempo possibile – ha detto -, San Rocco è la porta sud della città, ma è ben non creare false aspettative e affrontare ogni possibile passaggio con la cautela necessaria”.

“L’idea di inserire un nuovo impianto semaforico con telecamera per poter meglio sorvegliare i punti d’accesso alla frazione come il cimitero, il Parco della Castagna e la rotonda verso viale Mistral è un modo nuovo per videosorvegliare un’area strategica che è parte di un asse rettore già importante di suo – ha continuato Girard –. Appena possibile, offriremo nuovi aggiornamenti”.