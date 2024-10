Dall'associazione Asso è nata la Fondazione degli Ospedali Mondovì e Ceva [VIDEO]

È stata costituita ufficialmente oggi, lunedì 28 ottobre, la Fondazione degli Ospedali Mondovì e Ceva con sede all’ospedale "Regina Montis Regalis", grazie all’impegno e ai servizi realizzati negli anni grazie all’associazione ASSO - Amici della Sanità territoriale del Sud Ovest, nata nel 2018.

L’obiettivo del nuovo ente, senza scopo di lucro e parte del terzo settore, è quello di supportare le strutture ospedaliere esistenti per mantenere livello adeguato di assistenza sanitaria.

La fondazione, costituita a tempo indeterminato, ha come soci fondatori Mariangela Schellino, Tiziana Achino, Angelo Bianchini, Federico Bianchini, Erica Azzoaglio, Davide Blengini, Gabriele Gazzano, Luciano Faccia, Nicola Filippi, Alessandro Gastaldi, Paolo Gastaldi, Elena Tomatis, Giuseppe Muratore, Giuseppe Occelli, Marta Pittaluga, Mariangela Schellino, Alessandro Battaglia, Pier Franco Blengini, Gian Marco Tomatis, Nadia Tomatis, Gabriele Turco e Liliana Gozzelino.

Il primo direttivo è costituito da Mariangela Schellino, Erica Azzoaglio, Davide Blengini, Andrea Tonello e Luciano Faccia.

“Un momento storico – lo ha definito il sindaco di Mondovì Luca Robaldo – per il territorio, ma anche per la storica dicotomia tra di due paesi. Grazie alla professoressa Schellino, che dal 2018 ha lavorato per i due nosocomi, grazie agli imprenditori che hanno creduto al progetto. Se guardiamo verso altre zone della Granda vediamo che ci sono fondazioni che lavorano a supporto degli ospedali. Proprio in questi giorni abbiamo assistito alla presentazione dei numeri delle nascite di Cuneo, forse dimenticando anche delle eccellenze di Mondovì e Savigliano, a volte basterebbe fare rete per collaborare e lavorare tutti al meglio”.

“Quella tra i due ospedali era una guerra stupida - ha detto il sindaco di Ceva Fabio Mottinelli - il nostro è un grazie di cuore perché quando pubblico e privato si uniscono si possono creare cose straordinarie”.

“Non si può insinuare il dubbio che a Mondovì o a Savigliano ci sia un rischio – ha detto il dottor Giuseppe Guerra, direttore generale dell’Asl Cn1 -. Parliamo non di campanili, ma di rete. La presenza di questa fondazione è una presenza fondamentale”.