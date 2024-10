Dopo il maltempo dei giorni scorsi la visita del presidente Cirio alla Protezione Civile regionale

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio si è recato questa mattina nella Sala operativa della Protezione civile per fare il punto sul maltempo del fine settimana.

“Le criticità sono state ben monitorate e gestite e non si sono verificate per fortuna casi di grave pericolosità - ha riassunto il presidente - Ringrazio il personale regionale e i volontari che in questi giorni hanno monitorato l’evoluzione della situazione svolgendo un grande lavoro, e che ad esempio ad Alessandria hanno aiutato Aipo a liberare due arcate del ponte sulla Bormida dai detriti che le ostruivano impedendo il passaggio dell’acqua”.

Tra sabato e domenica sono stati aperti un centinaio di centri operativi comunali, oltre a 13 centri operativi misti nelle province di Alessandria e Asti, e circa 370 volontari sono stati impegnati sul territorio, soprattutto a seguire le piene di fiumi e torrenti che in certi casi hanno raggiunto il livello di guardia. L’allerta arancione per rischio idrogeologico ha dapprima riguardato le valli Tanaro, Belbo e Bormida e poi è stato esteso da Arpa Piemonte su Cuneese, Biellese, Torinese e Alto Vercellese.

Il presidente ha inoltre espresso vicinanza ai familiari del motociclista che ieri pomeriggio è deceduto nei pressi di Pinerolo dopo essere caduto per aver perso il controllo del mezzo su cui stava viaggiando a causa del maltempo.