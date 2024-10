Ognissanti e Commemorazione dei defunti: tutte le celebrazioni religiose a Bra

Come ogni anno, è intenso e variegato il quadro delle celebrazioni liturgiche a Bra, legato alla festa di Ognissanti e alla Commemorazione dei defunti, rispettivamente in calendario venerdì 1° e sabato 2 novembre.

In occasione di queste ricorrenze, come da tradizione, le volontarie vincenziane braidesi saranno presenti presso il sagrato delle chiese e davanti al cimitero, per una raccolta fondi a sostegno delle famiglie in difficoltà della città.

Giovedì 31 ottobre Messe prefestive al normale orario. Alle ore 21, “Veglia della luce e per la pace nella notte dei Santi” in ricordo dei defunti nella chiesa Assunzione B.V. Maria, in frazione Bandito (poi castagnata e dolci da condividere in allegria). Presso il monastero delle Sorelle Clarisse (viale Madonna dei Fiori, 3), ore 20.45 recita del Rosario, alle ore 21.15 Adorazione Eucaristica guidata e alle ore 22.15 Santa Messa.

Venerdì 1° novembre è la solennità di Tutti i Santi, la Chiesa celebra coloro che hanno raggiunto la pienezza della grazia, uniformando la loro vita al Vangelo. Le Messe sono in programma al normale orario festivo (eccetto Bandito). Alle ore 15 Messa nel cimitero di Bra, presso la cappella. Sempre alle ore 15 Messa nel cimitero di Bandito, preceduta dalla preghiera del Rosario alle ore 14.30 (in caso di pioggia la funzione si terrà nella chiesa parrocchiale).

Sabato 2 novembre la Chiesa commemora quanti ci hanno preceduto nel segno della fede e dormono il sonno della pace. Alle ore 8 Messa nel Santuario della Madonna dei Fiori.

Rosario al Santuario della Madonna dei Fiori

Dal 31 ottobre all’8 novembre, alle ore 17, presso il Santuario della Madonna dei Fiori, sarà recitato il Rosario ogni giorno con un’intenzione diversa. Giovedì 31 ottobre per tutti i collaboratori e benefattori del Santuario defunti; venerdì 1° novembre per tutti i cari defunti delle nostre famiglie braidesi; sabato 2 novembre per tutti i defunti dell'annata 2023/2024; domenica 3 novembre per tutti i defunti mancati improvvisamente, sulla strada, al lavoro; lunedì 4 novembre per tutte le vittime della violenza e delle guerre; martedì 5 novembre per tutti i bambini, ragazzi e giovani defunti; mercoledì 6 novembre per tutti i rettori e i sacerdoti del Santuario defunti; giovedì 7 novembre per tutti i defunti nella solitudine e nel tempo della pandemia; venerdì 8 novembre per tutte le anime del purgatorio, specialmente le più dimenticate.

Indulgenza plenaria