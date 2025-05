“Cherasco. Guida naturalistica del territorio”: ecco il nuovo volume a cura di Bruno Tibaldi

S’intitola “Cherasco. Guida naturalistica del territorio” il nuovo volume a cura di Bruno Tibaldi; sarà presentato domenica 8 giugno, alle ore 11, presso il Giardino dei Semplici.

112 pagine che presentano un territorio: la geomorfologia, il clima, la flora, la fauna, gli itinerari e infine il Museo Naturalistico “G.Segre”, un piccolo tesoro della città nato nel 2006 in seguito alla donazione della famiglia omonima, costituito da conchiglie provenienti da tutto il mondo, minerali, fossili e animali imbalsamati.

«Tanti sono i preziosi documenti che autorevoli penne hanno scritto su Cherasco, soffermandosi sulle bellezze artistiche, sulla storia, sui personaggi. – dice il sindaco Claudio Bogetti nella prefazione – il volume di Bruno Tibaldi aggiunge un tassello a questa ricca produzione, un pezzo significativo che mancava».

«Siamo contenti di presentare un volume naturalistico sul territorio di Cherasco – dice Alessandro Bollano delegato all’ambiente – una guida che descrive un ambiente naturale che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno, un paesaggio, un bosco, una radura e che, proprio per la sua consueta presenza, rischiamo di non vedere. È la natura che ci circonda: vicina, familiare, eppure invisibile agli occhi abituati alla fretta. Guardandola con attenzione, emergono dettagli, armonie e fragilità che parlano della sua bellezza, ma anche della necessità di proteggerla. Un libro come questo non solo ci permette di approfondire la conoscenza dell'ambiente che ci circonda, ma rappresenta anche un punto di riferimento per proteggerlo, conservarne il valore e garantire che venga rispettato».

La presentazione, alle ore 11 di domenica 8 giugno, nel giardino della parrocchia di San Pietro, è ad ingresso libero.

La guida naturalista di Cherasco si potrà trovare all’ufficio turistico al costo di 10 euro.