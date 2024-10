Si svolgeranno domenica 3 novembre a Vicoforte le commemorazioni del IV novembre, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

Alle 10,30 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Vico; dopo la funzione, in corteo, si raggiungerà il monumento ai Caduti sulla cui lapide sono incisi i nomi di soldati e civili caduti nelle guerre del secolo scorso per poi raggiungere il Parco della Rimembranza dove è posto il cippo in ricordo degli Alpini caduti.