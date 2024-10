Colonna mobile dei vigili del fuoco di Cuneo in aiuto alla popolazione di Cairo Montenotte

Fiumi e torrenti esondati, frane e nubifragi, cantine allagate, strade invase da fango e rami: la Valle Bormida e la vicina Liguria hanno vissuto due giornate davvero drammatiche.

E i vigili del fuoco della Granda sono andati a dare soccorso nelle aree più colpite: questa mattina è partita alla volta di Cairo Montenotte la Colonna mobile dei vigili del fuoco di Cuneo. Nove vigili con un mezzo di soccorso generico.

La settimana scorsa erano stati impegnati in Emilia Romagna.

Il personale della Granda è andato in supporto ai colleghi della vicina provincia di Savona, dove i vigili del fuoco sono stati impegnati in decine di interventi con personale soccorritore acquatico e movimento terra per liberare le strade e prosciugare i locali invasi dalla acque.