Alba, Etna & Barolo: istituzioni e produttori siciliani ospiti in occasione della Fiera del Tartufo

La Strada del Barolo e grandi vini di Langa e l'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, in collaborazione con l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero promuovono un’iniziativa di rilievo internazionale: 15 al 17 novembre 2024 una delegazione di istituzioni e viticoltori del Consorzio Tutela dei Vini Etna Doc sarà ospite nelle Langhe per prendere parte a una serie di attività di alto livello.Fra le attività in programma, sabato 16 novembre alle 9.30 nel “Tempio dell’Enoturista” presso il WiMu – Museo del Vino a Barolo è in programma il convegno-tavola rotonda “Il Turismo Enogastronomico dalle Langhe all’Etna”.Si tratta di un'occasione straordinaria che darà agli operatori piemontesi (produttori, ristoratori, albergatori ecc.) l'opportunità di confrontarsi con i colleghi siciliani, con l’obiettivo di avviare una collaborazione con un territorio che sta attraversando una fase di grande ascesa, grazie ai suoi vini – sempre più ricercati e apprezzati dalla critica enologica – e al suo enorme potenziale turistico.

PROGRAMMA INTERVENTI:

Bruno Bertero

Direttore Generale Ente Turismo Langhe Monferrato Roero

Direttore Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato



Stefano Mosca

Direttore Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba

Francesca Garbaccio

Consigliera di Amministrazione Strada del Barolo e grandi vini di Langa

Titolare Azienda Agricola Diego Morra

Francesco Ferreri

Consigliere delegato attività di incoming Donnafugata

Presidente Coldiretti Sicilia

Gina Russo

Presidente Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna

Titolare Cantine Russo

MODERATORE:

Daniele Manzone

Direttore Strada del Barolo e grandi vini di Langa