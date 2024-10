Festival dei Formaggi Piemontesi proclamati i prodotti vincitori

Blu di Cuneo, Bettelmatt, Bra Tenero, Bra Duro e gli affinati alla Cannella e ai Porri di Cervere sono i vincitori nelle loro rispettive categorie del festival dei formaggi piemontesi e rappresentano l’eccellenza casearia della Regione, racchiudendo nei loro sapori intensi e unici tutta la passione e la maestria dei produttori locali.

La cerimonia di premiazione della seconda edizione del Festival si è tenuta ieri, domenica 28 ottobre a Palazzo Taffini d'Acceglio a Savigliano, organizzata dall'Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi) e dalla Cooperativa Piemonte Latte alla presenza di numerose autorità.

I formaggi premiati per la qualità e la loro capacità di raccontare il territorio, non sono solo simboli della tradizione gastronomica regionale, ma anche esempi di un impegno costante per preservare e valorizzare le radici culturali del Piemonte.

Il concorso ha visto protagonisti 207 formaggi provenienti da 65 aziende piemontesi, valutati con grande attenzione da oltre 60 giudici esperti ‘maestri assaggiatori’.

Questa edizione ha mostrato una crescita nella partecipazione e nella varietà delle categorie in gara, passate dalle 19 del 2023 a 27.

In tutto, 46 delle 65 aziende partecipanti hanno ricevuto almeno una medaglia tra quelle assegnate ai primi tre classificati di ciascuna categoria, dimostrando l’alto livello qualitativo delle produzioni piemontesi. I giudici, organizzati in 12 commissioni, hanno assaggiato e valutato una media di 16 formaggi ciascuno, con il 65% dei prodotti che ha raggiunto un punteggio minimo di 75 punti su 100.

Il coordinatore del festival, Pier Angelo Battaglino, ha espresso soddisfazione per i risultati e ha ringraziato gli enti, le istituzioni e gli sponsor che hanno reso possibile l’evento: “Attraverso questo festival, vogliamo valorizzare i territori e i formaggi piemontesi, rendendo omaggio soprattutto alle persone che li producono, vero valore aggiunto della nostra tradizione casearia, con l’auspicio di tutta l’Onaf che si possa continuare su questa strada” sottolineando l’importanza di valorizzare il lavoro dei casari, delle aziende agricole e degli affinatori che con passione trasformano il latte in eccellenze casearie.

Roberto Morello della Cooperativa Piemonte Latte di Savigliano che ha ospitato il Festival dei formaggi Piemontesi: “Per noi è stato un onore mettere a disposizione i locali di Piemonte Latte, in un evento che rispecchia pienamente i nostri valori di valorizzazione del territorio e della tradizione gastronomica”.

Classifica dei vincitori per categoria

Formaggi Affinati:

1. Caramlin alla Cannella – Azienda Agricola Amaltea, Roccaverano (AT)

2. Robiola ai Porri di Cervere – Caseificio San Maurizio, Dronero (CN)

3. Fiorino Bricco della Croce – Cessole (AT)

Blu di Cuneo Capra

1. Blu di Cuneo Cremoso di Capra – Ciabot e Cesca di Riili Francesca, Fossano (CN)

2. Blu di Cuneo – Azienda Agricola Ilaria Ichino, Busca (CN)

3. Blu di Cuneo – Fattoria Gallina Golosa, Vottignasco (CN)

Blu di Cuneo Vacca

1. Blu di Cuneo – Caseificio Rabbia Francesco, Ruffia (CN)

2. Blu di Cuneo – Fattoria Gallina Golosa, Vottignasco (CN)

3. Blu di Cuneo – Caseificio San Maurizio, Dronero (CN)

Bra Duro DOP

1. Bra Duro DOP – Valgrana S.p.A., Scarnafigi (CN)

2. Bra Duro DOP – Caseificio Sepertino, Marene (CN)

3. Bra Duro DOP – Quaglia Vittorio, Villafranca Piemonte (TO)

Bettelmatt

1. Bettelmatt Alpe Vannino – Alpen dei Fratelli Pennati, Premia (VB)

2. Bettelmatt Toggia – Azienda Agricola Sciligo Gabriele, Formazza (VB)

3. Bettelmatt – Azienda Agricola Massimo Bernardini, Crodo (VB)

Bra Tenero DOP

1. Bra Tenero DOP – Caseificio Rabbia Francesco, Ruffia (CN)

2. Bra Tenero DOP – Inalpi, Moretta (CN)

3. Bra Tenero DOP – Quaglia Vittorio, Villafranca Piemonte (CN)

Con queste premiazioni, il Festival dei Formaggi Piemontesi conferma la grande qualità dei prodotti locali, evidenziando il valore di una tradizione casearia che unisce competenza e dedizione, e dando il giusto merito ai produttori che preservano le eccellenze del Piemonte.