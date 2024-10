Soccorso stradale: tipologie di intervento

Quando si è in strada possono capitare degli imprevisti che potrebbero rendere necessario l’intervento di un servizio di soccorso stradale. Ci possono essere situazioni di ogni tipo, da una ruota che si buca e si sgonfia fino agli incidenti stradali, dopo i quali un’auto potrebbe non essere più in grado di muoversi autonomamente.

Per ogni scenario esistono delle tipologie di intervento. Le aziende che mettono a disposizione il loro servizio di assistenza stradale, come Europ Assistance, presentano una vasta gamma di soluzioni. Nello specifico i servizi di questa compagnia sono attivabili attraverso un apposito portale per l’assistenza.

Se avete bisogno del soccorso stradale a Cuneo questo articolo potrebbe esservi di grande aiuto. Ecco tutto ciò che dovete sapere.

L’auto non si può muovere per un danno grave

La situazione peggiore è quella in cui l’auto non si può più muovere autonomamente per un danno di grave entità: l’unica soluzione è quella di attivare subito l’assistenza stradale, che provvederà a mandare un carro attrezzi.

Ci sono varie tipologie di carro attrezzi, che si possono usare a seconda del tipo di problema. Ad esempio per una macchina incidentata e che non è più in grado di muoversi in autonomia potrebbe essere necessario l’utilizzo di un carro attrezzi con sollevamento a forche. Una delle opzioni più diffuse, soprattutto per la sua versatilità, è il carro attrezzi con piattaforma inclinabile.

Non dimenticate che non è compito dell’utente decidere quale mezzo di soccorso usare. La compagnia che si occupa dell’assistenza stradale valuta a seconda della situazione quale sia il veicolo più adatto da inviare.

Risolvere un danno di lieve entità

Se il danno è invece di lieve entità potrebbe non essere necessario l’invio di un carro attrezzi, ma basta un tecnico che abbia con sé gli strumenti per risolvere il problema. Se ad esempio avete una gomma bucata il tecnico potrebbe aiutarvi a metterne una nuova, così da proseguire sul vostro percorso.

Si tratta ovviamente delle situazioni migliori, che possono essere risolte con grande rapidità. Lasciate comunque che siano i professionisti a controllare cosa fare: mettere le mani nel motore non è adatto a chi non ha le competenze adeguate.

Quali sono i costi

Per quanto riguarda i costi non esistono dei veri e propri standard, visto che molto dipende dal tipo di soccorso. L’intervento del carro attrezzi è per ovvi motivi più costoso in confronto all’arrivo di un tecnico.

Di solito si cerca di acquisire queste informazioni prima che sia necessario il soccorso stradale, così da sapere, nel momento del bisogno, a quale azienda affidarsi.

Come richiedere i soccorsi

Europ Assistance oggi ha reso molto semplice la procedura per la richiesta del soccorso stradale. Hanno messo a disposizione degli automobilisti un portale per attivare l’assistenza stradale. Si tratta di una soluzione al passo con i tempi, che consente a chiunque di accedere grazie a internet. L’interfaccia del portale è realizzata per essere intuitiva e adatta a tutti, così da permettere a chiunque di chiedere soccorso in brevissimo tempo.

I tempi di attesa possono ovviamente variare a seconda della posizione in cui ci si trova. Nell’attesa è fondamentale mettere in sicurezza sia se stessi che il veicolo.