Tennis Tavolo Alba: un buon inizio nei vari campionati a squadre

Per il TT Alba è già tempo di un primo bilancio, ed il giudizio è sicuramente positivo. I campionati di D1 e D3 riprenderanno dal 7 novembre, dopo la pausa per la Festività di tutti i Santi, e le quattro squadre degli agonisti, che hanno disputato le prime tre giornate nei rispettivi tornei, si stanno preparando per la ripresa. Tra voglia di conferme e fame di riscatto, nel complesso le soddisfazioni non sono mancate.

Nel campionato di D1 girone E, il TT Alba Dardo, formazione neopromossa ed esordiente, ha collezionato due vittorie consecutive (nel derby ed in trasferta a Verzuolo contro l’A4 Scotta), dopo il pareggio iniziale (a Verzuolo contro l’Acqua Eva), risultati che hanno permesso a capitan Umberto Actis Perino, Christian Di Gangi, Giuliano Esposito e Lorenzo Tarditi di chiudere questa prima parte di competizione al secondo posto solitario in classifica a quota 5 punti. Partire così bene se da una parte è stata una sorpresa, dall’altra sta confermando le potenzialità di una squadra che da due anni è in costante crescita (vinti i campionati di D3 e D2).

Nello stesso girone il TT Alba TheoFix-IT è reduce dal meritato pareggio interno contro l’A4 Verzuolo Acqua Eva, che ha permesso a capitan Riccardo Deiana, Elisa Giacosa e Giacomo Giamello di muovere la classifica dopo due sconfitte di misura (Contro Barge e nel derby). Una classifica che non rispecchia le potenzialità della squadra che, durante il campionato, dovrà far valere la sua esperienza in categoria.

In D3/F sorrisi per la formazione esordiente del TT Alba ABC della Cantina di capitan Livio Oggero, Marco Bima, Alberto Cucco e Andrea Marini, reduci dalla vittoria (prima assoluta) casalinga contro il TT Valenza Geo Edil srl, dopo il buon pareggio alla seconda giornata ad Asti che aveva fatto ripartire la squadra che aveva pagato lo scotto dell’esordio alla prima giornata, persa contro il TT San Damiano in casa. Per questa formazione 3 punti in classifica e terzo posto in compagnia di altre due formazioni.

Il TT Alba Viglione, inserito nel girone H di D3, ha finora disputato solo due incontri (contro Valenza e Area 172) che purtroppo non hanno sorriso a capitan Giuseppe Leto, Andrea Grisotto, Enea Travaglio e Stefano Zambelloni che hanno visto sfumare due pareggi all’ultima partita di ogni giornata. Uno “zero” in classifica che sarà presto cancellato per una compagine che lo scorso anno è stata capace di arrivare quarta nel suo raggruppamento, grazie ad un girone di ritorno in crescendo.

Al di là della classifiche, gli aspetti positivi e quelli da migliorare fanno comunque ben sperare per un prosequio di stagione impegnativo ma che potrebbe regalare soddisfazioni.

Il TT Alba invita gli appassionati di tennis tavolo a provare questo sport gratuitamente tutti i mercoledì sera dalle ore 19 alle ore 20.30 (Corso adulti) dove si impareranno le basi di questa disciplina olimpica. Tutti i lunedì invece dalle ore 18:30 alle ore 20:30 sono attesi i ragazzi under 18. I corsi sono in programma al PalaShuttle Montessori di Alba (C.so Europa 74).