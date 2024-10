Anche a Mondovì e Ceva si prenotano gli esami del sangue con CodaQ

Dopo i centri dell’area Nord, da oggi anche nei centri prelievi degli ospedali di Mondovì e Ceva è possibile prenotare gli esami del sangue utilizzando una specifica App chiamata codaQ o utilizzano uno dei totem posizionati presso le sale di attesa dei Laboratori analisi. Il Sistema, calcolando un prelievo ogni 5 minuti, permette al cittadino di evitare lunghe attese, conoscendo in anticipo esattamente quando dovrà presentarsi.

Il sistema e i totem sono stati acquisiti con il contributo di ASSO, l’associazione Amici della Sanità per il Sud Ovest della provincia di Cuneo-Onlus presieduta da Mariangela Schellino.

Giuseppe Guerra, direttore generale dell’Asl CN1, ringrazia: “L’associazione Asso ci dimostra, ancora una volta, la sua preziosa vicinanza con un contributo che consente anche all’area Sud della nostra Asl di dotarsi di un sistema molto utile ai cittadini del territorio. Ora anche a Mondovì e Ceva sarà possibile programmare un prelievo di sangue comodamente da casa, evitando lunghe attese prima della prestazione.”

L’utilizzo dell’App (compatibile con Android e iOS) è molto semplice, è sufficiente scaricarla sul proprio smartphone e consentire di utilizzare la propria posizione.

Come funziona?

Aperta l’App occorre cliccare sull’icona attorno a me e successivamente su sanità. Compariranno le sedi dei centri prelievi presso le quali si può effettuare la prestazione; a questo punto si potrà cliccare sul Centro prescelto e sulla voce prelievi. Il display evidenzia i giorni e le ore in cui ci si può prenotare: inserire il proprio nome e cliccare su prenota.

Il sistema fornirà a questo punto un codice di cui prendere nota che corrisponde a quello che comparirà sul monitor del centro prelievi quando si verrà chiamati per effettuare l’accettazione.

E’ consigliato arrivare sempre circa 5/10 minuti prima dell’orario prenotato per non perdere la priorità. Qualora si dovesse disdire o modificare la prenotazione sarà possibile farlo direttamente dall’App attraverso la sezione “le mie prenotazioni”: cliccare sull’icona del cestino in alto a destra e confermare.

Il video tutorial realizzato dall’Asl è visionabile sul canale youtube https://youtu.be/nGLgdYaDxbE