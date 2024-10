Assegnati a Bra i premi della Biennale della creatività WAB

Si è conclusa con le premiazioni degli artisti in gara l’esposizione di arte contemporanea “WAB – Biennale della creatività”, andata in scena dal 5 al 27 ottobre al Movicentro e organizzata dal Comune di Bra, dalla Consulta per le Pari Opportunità e dall’associazione culturale Brarte.

Vincitrice della quinta edizione della Biennale della creatività è Carmen Salis (Cagliari), con l'opera "La passeggiata". Al secondo posto Carla Ghisolfi (Monforte d'Alba) con l'opera "Voglia di coccole” e, terzo posto, Silvia Rege Cabrin (Giaveno) con l'opera "Lacrime di luna”.

Vincitori della sezione “Men for Women sono: al primo posto Balestra Riccardo (Cuneo) con l'opera "Woman details”; secondo posto Manuel Della Valle (Asti) con l'opera "Fanciullo"; terzo posto Enzo Cattaneo (Alba) con l'opera "L'ubriaco"

I premiati per la sezione “Young” sono: al primo posto Melissa Costantino (Bra) con l'opera "Rebirth"; al secondo posto Martina Almonte (Bra) con l'opera "Resilienza Melliflua"; al terzo posto Anna Testa (Bra) con l'opera "Ventidue".

I premi della critica sono stati assegnati a: Barbieri Giovanna (Treviso) con l'opera "Escapes 2024" per la Sezione pittura; Bassanello Imelda (Savona) con l'opera "Giocando con un'oca" per la Sezione scultura; Mesiano Maria Montagna (Cherasco) con l'opera "I carbonai di Serra S.Bruno” per la Sezione fotografia e a Agazzani Erica (Sampeyre) con l'opera "Monviso" per la Sezione arti applicate.

Sono stati inoltre conferiti premi speciali (premio fedeltà, premio tecnica particolare, premio messaggio, premio design) e un premio in memoria di un personaggio braidese, Beppe Manassero. Nove le menzioni di merito e tredici i riconoscimenti di associazioni e realtà del territorio, per un totale di 44 premi. La cerimonia di premiazione, svoltasi domenica 27 ottobre all’auditorium Bper con gli interventi della curatrice Agata Comandè e del Sindaco di Bra Gianni Fogliato, è stata allietata da intermezzi musicali a cura di Sara Lacitignola alla voce e Lorenzo Bongiovanni al pianoforte.

La quinta edizione di WAB – Biennale della Creatività ha visto in mostra al Movicentro le opere di 128 artisti, provenienti da Piemonte, Lombardia, Sardegna, Marche, Veneto, Liguria, Calabria, Puglia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Arrivederci all’edizione 2026!



Info: Associazione Brarte: tel. 338.4204045 - brarte.associazioneculturale@gmail.com