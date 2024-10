Chiusa di Pesio: attivato il servizio di doposcuola per la scuola dell’infanzia

Il Comune di Chiusa di Pesio, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Chiusa di Pesio-Peveragno, ha annunciato l’attivazione di un nuovo servizio di doposcuola rivolto alle bambine e ai bambini della scuola dell’infanzia. L’iniziativa è frutto di un ascolto attivo delle esigenze espresse dalle famiglie del territorio, che hanno manifestato interesse per ricevere un supporto nella conciliazione tra vita lavorativa e privata, in armonia con le necessità educative dei più piccoli.

Il servizio di doposcuola, rivolto ai residenti e cofinanziato dal Comune, sarà operativo dal 4 novembre al 30 giugno 2025, dal lunedì al venerdì, dalle 16:30 alle 18:30. Pensato per andare oltre l’assistenza post-scolastica, il doposcuola rappresenta un luogo di apprendimento e di crescita, dove i bambini potranno interagire con i coetanei e adulti di riferimento, stimolando relazioni positive e rafforzando lo sviluppo individuale.

"L’obiettivo è offrire un sostegno concreto alle famiglie, rispondendo in modo attivo e completo ai bisogni educativi e sociali dei bambini. Il doposcuola, che si aggiunge a quelli già attivi per la primaria e la secondaria di 1° grado, si configura come un importante punto di contatto tra il contesto scolastico e quello familiare, contribuendo a creare una rete di supporto che favorisce il benessere e la crescita di ciascun bambino," ha dichiarato Claudio Baudino, sindaco di Chiusa di Pesio.

L’accesso al servizio richiede la compilazione del modulo di adesione disponibile sul sito del Comune di Chiusa di Pesio. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Protocollo del Comune.