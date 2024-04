Villanova Mondovì, si presenta la nuova pro loco: il presidente è Pietro Prato

La nuova Pro Loco di Villanova Mondovì è pronta. Sabato 13 aprile, alle 19 presso Cascina Ellena, si presenterà il gruppo di persone che intende far ripartire l’associazione turistica del paese. Sarà un’occasione per conoscere il nuovo direttivo che si è attivato per dare nuovo slancio a questa realtà associativa: un mix di giovani e persone esperte, che vuole guardare al futuro, ma che ha già al suo interno figure con esperienza, pronto a rimboccarsi le maniche per il bene di Villanova.

Il nuovo presidente sarà inizialmente Pietro Prato: sabato sarà aperto ufficialmente il tesseramento all’associazione, l’invito per tutti i villanovesi interessati è quello di presentarsi e dare il proprio contributo.

Sono già tanti i villanovesi che dedicano tempo alla comunità all’interno delle tante associazioni frazionali, molto attive e organizzate: l’invito è rivolto anche a loro e ai membri delle altre associazioni. La nuova Pro Loco, infatti, non intende sostituirsi alle realtà già esistenti, ma al contrario collaborare e operare in sinergia.

Il nuovo gruppo illustrerà le prossime iniziative, tra cui il Palio dei rioni, che tornerà a coinvolgere i villanovesi con tre serate nel prossimo mese di giugno.

Sarà presente anche l’amministrazione comunale del sindaco Murizasco, per ribadire il sostegno e la vicinanza alla nuova Pro Loco e per presentare, nell’occasione, gli eventi della prima metà dell’anno, con tante conferme e qualche novità. In caso di maltempo la presentazione si terrà presso i locali della Biblioteca civica “Gustavo Gallo Orsi”.