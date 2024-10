Duilio Paolino e Giorgetto Giugiaro cuneesi al Quirinale per le onorificenze del Presidente Mattarella

C’è anche il cuneese Duilio Paolino tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella lo scorso 2 giugno che domani, mercoledì 30 ottobre, saliranno al Quirinale per ricevere le onorificenze dell’Ordine 'al Merito del Lavoro'.

Con lui, imprenditore nel settore macchinari agricoli, figurano due altri piemontesi – Fabio Ravanelli (Industria, Cosmetica) e Giuseppe Marino (Industria, Ferroviaria) – mentre l’intero elenco annovera Lucia Aleotti (Toscana - Industria, Farmaceutica), Eufrasio Anghileri (Lombardia - Industria, Siderurgica), Giovanni Arena (Sicilia - Commercio, Grande distribuzione), Pietro Beccari (Estero - Industria, Moda e design di lusso), Marina Elvira Berlusconi (Lombardia - Industria, Editoria), Paolo Bertazzoni (Emilia-Romagna - Industria, Elettrodomestici), Maria Chiara Boni (Lombardia - Industria, Moda abbigliamento), Giorgio Campagnolo (Veneto - Industria, Abbigliamento sportivo), Carmine Caputo (Campania - Industria Alimentare, Molitoria), Caterina Imelde Caselli (Lombardia - Industria, Discografica), Carlo Cimbri (Emilia-Romagna - Terziario, Assicurazioni), Graziano Giordani (Marche - Artigianato, Ricami), Raffaella Leone (Lazio - Terziario, Cinematografia), Matteo Bruno Lunelli (Trentino Alto Adige - Vitivinicolo, Spumanti), Fausto Manzana (Trentino Alto Adige - Terziario, Servizi informatici), Francesco Giovanni Muntoni (Sardegna - Terziario, Alberghiero), Vito Antonio Primiceri (Puglia - Terziario, Credito), Edoardo Roncadin (Friuli Venezia Giulia - Industria e commercio, Prodotti surgelati), Enrico Samer (Friuli Venezia Giulia - Terziario, Logistica), Antonio Serena Monghini (Emilia-Romagna - Industria energetica, Petrolio), Giovanni Sgariboldi (Lombardia - Industria, Cosmetici e profumi), Aquilino Carlo Villano (Campania - Industria, Aerospazio).

In occasione del conferimento dell’onorificenza in Quirinale ai neo Cavalieri del Lavoro verranno premiati anche gli 'Alfieri del Lavoro', i più bravi studenti d’Italia. Istituito nel 1961 in coincidenza del centenario dell’Unità d’Italia, il Premio 'Alfieri del Lavoro' è promosso dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro ed è destinato ogni anno a 25 studenti che abbiano terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. Il numero dei premiati è legato a quello dei Cavalieri del Lavoro, a rimarcare la continuità dell’impegno nello studio e nella vita. Agli Alfieri del Lavoro va l’attestato d’onore e la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica consegnerà poi una Medaglia ai Cavalieri del Lavoro che appartengono all’Ordine da 25 anni. Tra questi il designer garessino Giorgetto Giugiaro, insieme a Giuseppe Pasquale Marra, Mario Casoni, Enzo Cavallari, Piergiorgio Coin, Giovanni Gustavo Delle Piane, Gabriele Galateri di Genola e di Suniglia, Learco Malaguti, Alessandro Scelfo. (Eca/Adnkronos)