L’Istituto Isoardo-Vanzetti di Centallo lancia una didattica innovativa con i percorsi Steam

L'Istituto Comprensivo Isoardo-Vanzetti di Centallo, uno dei primi in Piemonte ad adottare il modello Dada (Didattiche in ambienti di apprendimento) grazie ai finanziamenti previsti dal Ministero tramite il Pnrr Dm 65 “Nuove competenze e nuovi linguaggi”, avvierà quest'anno una proposta educativa innovativa e sperimentale, fortemente sostenuta dalla dirigente scolastica, Stefania Magnaldi, e dal suo team: proporre percorsi specifici interamente focalizzati sull'approccio Steam (Scienza, tecnologia, ingegneria, arte, matematica).

A questo scopo, la scuola primaria collaborerà con esperti esterni che affiancheranno gli insegnanti nella progettazione di percorsi didattici basati sul Coding e sull'approccio Steam come strumenti di supporto all'apprendimento.

Differente, invece, l’approccio per la scuola secondaria di primo grado, dove per due settimane (una nel primo e una nel secondo quadrimestre) verranno sospese le lezioni curricolari e riorganizzati completamente gli orari dei docenti, i quali si dedicheranno trasversalmente ad attività di orientamento, educazione civica e metodologie didattiche alternative. In particolare, 140 ore di lezione saranno affidate a esperti interni all’istituto, che hanno progettato e strutturato percorsi specifici per le classi prime e seconde, focalizzati sullo Steam.

A partire dallo scorso anno scolastico, grazie ad altri fondi Pnrr, sono stati ultimati gli acquisti degli arredi e della componentistica digitale e laboratoriale e il grande lavoro di risistemazione degli ambienti è andato oltretutto di pari passo con la tinteggiatura, il trasloco dei materiali e la ristrutturazione dei vari plessi.

Anche grazie a questo imponente lavoro e alla presenza di dotazioni scientifiche e informatiche all’avanguardia verranno presentati ai ragazzi i seguenti corsi, tenuti dai rispettivi docenti.

Sguardi fotografici con lo smartphone tenuto da Federica La Pietra.

Epica e letteratura in digitale tenuto da Giulia Galfrè e da Mattia Ravera.

Le macromolecole della vita e la loro geometria con Ilenia Bongiovanni, Thea Carolina Musumeci, Cinzia Piobalbo, Salvatore Sciascia.

Murales tenuto da Daniela Maero.

Musica, matematica e tecniche di registrazione audio tenuto da Trucco Daniele.

Questa iniziativa costituisce una preziosa occasione per gli studenti, che potranno beneficiare di un percorso educativo alternativo, ricco e mirato, capace di arricchire ulteriormente la loro formazione.