Assemblea di istituto straordinaria per gli studenti saviglianesi: con loro Sara Curtis ed Enrico Chiesa

Ricevere la Costituzione della Repubblica Italiana non significa solamente entrare in contatto con la carta che riporta le leggi fondamentali su cui si fonda la nostra penisola, ma anche toccare con mano gli sforzi, i sacrifici, ed il sangue di milioni di uomini e donne che hanno lottato in nome della Democrazia e della Libertà.

Lo sanno benissimo i ragazzi delle quarte dell’Arimondi-Eula i quali, insieme ai loro coetanei degli altri istituti superiori di Savigliano, hanno preso parte venerdì 11 aprile all’Assemblea di Istituto e Cittadina con la Cerimonia di Consegna della Costituzione Italiana (mattinata alla quale, in un secondo momento, hanno partecipato anche tutte le altre classi del Liceo e le quinte del Tecnico).

Come da un anno a questa parte, i ragazzi e le ragazze hanno avuto l’opportunità di dialogare con alcuni ospiti di eccezione, i quali hanno portato sul palco del Cinema Aurora la loro storia ed il loro messaggio per i neomaggiorenni. Quest’anno, con la brillante conduzione di Doriano Mandrile, sono intervenuti Sara Curtis, nuotatrice saviglianese che ha partecipato alle olimpiadi di Parigi 2024 e astro nascente del panorama del nuoto azzurro, ed Enrico Chiesa, ex calciatore che ha vestito le maglie di Parma, Sampdoria, Siena, Fiorentina e, soprattutto, della Nazionale Italiana.

“Ho conosciuto la fame” – riporta Enrico Chiesa – “mio padre andava a lavorare facendo sacrifici per mantenere una famiglia di 7 persone. Sono diventato grande troppo presto, dopo la morte di mio padre mi sentivo in dovere di aiutare economicamente la mia famiglia, prima facendo l’aiuto idraulico e successivamente entrando a far parte della primavera della Sampdoria. Con la scuola mi sono fermato alla terza media, avevamo bisogno di soldi e non potevo permettermi i costi degli studi”.

“Mi ritengo una figlia grata. Sono nata e cresciuta con il nuoto” – spiega Sara Curtis – “Già alle elementari nuotavo, riuscivo ad unire la mia passione (il nuoto) e lo studio. La scuola ti aiuta a conoscere nuovi amici, la cultura e la storia e ti permette di crescere anche come persona. Facendo riferimento alla Costituzione, la scuola è un nostro diritto, non andare a scuola sarebbe la privazione di un diritto”.

Porgiamo un sentito ringraziamento alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Savigliano, rappresentata dal presidente Michelangelo Beccaria, e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, presente nella figura di Massimiliano Gosio, membro del CDA, per aver coadiuvato gli organizzatori nella realizzazione della giornata.

Un grande grazie va anche alle associazioni AVIS, AIDO e ADMO, le quali sono intervenute posizionando i loro banchetti al di fuori del cinema con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani neomaggiorenni verso il gesto del “donare”, nonché al Comune di Savigliano, rappresentato dal sindaco Antonello Portera e dall’assessore alle Politiche Giovanili Filippo Mulassano, per il sostegno da sempre profuso nei confronti delle scuole del territorio espresso, in particolar modo, in questa cerimonia.

Un sentito ringraziamento, infine, va ai Rappresentanti di Istituto dell’Arimondi-Eula: Matteo Borghino, Maria Donalisio, Francesca Giobergia, Alice Maglio, Lucia Riaudo e Luca Supertino per la dedizione e l’impegno impiegati nell’organizzazione che ha permesso di realizzare nuovamente una giornata di questo genere.

Dal 2024, infatti, per merito di un progetto ideato e realizzato dagli allora Rappresentanti di Istituto in collaborazione con le realtà del territorio già citate in precedenza cooperanti in sinergia, è stata rinnovata la Cerimonia di Consegna delle Costituzioni, portandola ad essere parte integrante di un momento di condivisione, di riflessione e, soprattutto, di crescita culturale e umana.