Mattinata all’insegna della cultura con Paola Scola al CFP Rebaudengo di Ceva

Una platea composta da 27 studentesse del percorso formativo di estetica ha avuto il piacere di ascoltare e dialogare con la giornalista cebana Paola Scola, invitata al CFP per la presentazione del suo ultimo libro “Parole di Donne – 51 Ritratti al Femminile“.

Con la semplicità che la contraddistingue, Paola ha illustrato il libro soffermandosi su aneddoti tipici di ogni Donna raccontata.

Numerose sono state le domande poste dalle allieve, sia per approfondire la conoscenza del libro che la vita professionale della giornalista.

Tornate in aula entusiaste, le studentesse hanno formulato questo pensiero: “Grazie Paola per il tempo che ci ha dedicato, ma soprattutto per le belle emozioni che ci ha fatto vivere attraverso il suo racconto; nel presentarsi ha condiviso che anni fa, lei insegnava qui nella nostra scuola e per tale motivo abbiamo pensato che sarebbe bello averla nuovamente nello staff dei nostri insegnanti. Si è rivolta a noi con parecchi complimenti sul nostro modo di essere graziose e attente, per questo vorremmo farle arrivare il nostro ringraziamento, in quanto non è sempre facile incontrare persone adulte che sappiano apprezzarci e incoraggiarci”.

La direttrice Simona Giacosa: “Paola ha narrato di incontri che si fanno nella vita che favoriscono il confronto, il dialogo e nuove esperienze e Lei, alcuni di questi incontri, ha voluto incorniciarli nel libro. Siamo orgogliosi di averla ospitata al CFP e la ringraziamo per la disponibilità e l’amore che sempre dimostra per il territorio cebano. La sua presenza ha rappresentato un bel momento di crescita culturale e un bel messaggio di incoraggiamento a non perdersi d’animo e coltivare il talento della scrittura e della lettura. Ringrazio inoltre il Direttore Lombardi per aver condiviso questo momento con noi, ma soprattutto con le allieve, che hanno apprezzato la presenza; come sostengo sempre, il mondo degli adolescenti è fantastico e spesso si accontenta di gesti semplici ma significativi".