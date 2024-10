Due mucche folgorate a Marene: al lavoro tecnici Enel e vigili del fuoco

Sono rientrate da pochi minuti le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo e Savigliano intervenute a Marene in aperta campagna, dove due mucche sono morte folgorate.



All'analisi dei tecnici Enel le verifiche su un potenziale malfunzionamento del sistema di alimentazione elettrica. Un cavo avrebbe scaricato a terra, anziché in automatico.



L'intervento si è concluso con l'avvenuta messa in sicurezza dell'area.