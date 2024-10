Recupero biker sulla Bisalta, sul posto l'elicottero dei vigili del fuoco

Sono in corso le operazioni di recupero di un biker che stava risalendo la Bisalta, quando per un inconveniente è fuoriuscito dai sentieri rimanendo bloccato nei pressi di Rocca Pittè a 1900mt di quota. Non potendo proseguire in autonomia ha chiamato i soccorsi.



Sul posto è stato raggiunto in questi minuti dall'elicottero Drago 61 dei vigili del fuoco, partito da Torino, che procederanno a prelevarlo e portarlo a valle per i controlli sanitari del caso e affidarlo alla squadra Saf di Cuneo.

Dalle prime informazioni non risulterebbe ferito gravemente o in pericolo di vita.