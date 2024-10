Blink Off: a Dronero un Halloween “spaventosamente” magico

Dronero si prepara per una serata informale, divertente, alternativa ma soprattutto “spaventosamente” magica. Presso il Circolo Magico Blink domani sera, giovedì 31 ottobre alle ore 21, ci sarà infatti “Blink Off - speciale Halloween”, uno spettacolo organizzato dal circolo più felice del mondo che vedrà protagonisti alcuni dei maghi soci.

Entusiasmo e tanta voglia di mettersi in gioco. Con soltanto 40 posti disponibili ed all’interno della suggestiva sede ubicata all’interno dello storico CineTeatro Iris, per la serata Blink Off è consigliata la prenotazione. Adatta ad un pubblico adulto ed è un format assolutamente insolito: all’ingresso ogni persona riceverà una banconota da 5 euro, che se lo spettacolo ha soddisfatta le aspettative potrà essere restituita all’uscita, con una eventuale offerta a sostegno dell’associazione e delle sue varie attività.

Ma cosa si cela dietro apparizioni, sparizioni ed incredibili magie? A partire da martedì 5 novembre, per appassionati ed aspiranti maghi con più di 16 anni di età, ci sarà anche quest’anno la “sQuola di Magia”, l’unica con la Q che permette di entrare a far parte del circolo più felice del mondo. Ancora alcuni posti disponibili per dieci interessanti lezioni alla scoperta dell’arte magica, con i maghi di Blink e con ospiti speciali: dal close-up alla magia di scena, dalla manipolazione al mentalismo, ci sarà anche la possibilità, insieme ai soci, di assistere ad alcune straordinarie conferenze.

Ed a proposito di mentalismo, sono in arrivo importanti novità: “Un mese incredibile quello di novembre a Blink - raccontano Diego, Marco e Silvio del direttivo dell’associazione - dobbiamo ancora comunicarlo ufficialmente ma vi anticipiamo che sarà il mese del Mentalismo. Si tratta di una specialità della magia i cui esponenti danno prova della loro abilità, tra le altre cose, nel dar l’illusione di saper leggere nella mente altrui. Gli effetti sono molto potenti, sorprendenti soprattutto da un punto di vista emotivo, con stupore e meraviglia assicurati. Avremo illustri ospiti alle serate sociali come Andrea Rizzolini, giovane promessa e campione mondiale di mentalismo, e Valerio Bovolenta, esperto e conferenziere del Circolo Magico Italiano. Ed infine ci sarà il noto musicista e la mentalista Matteo Filippini che, ospite della rassegna magica Sim Sala Blink, sabato 23 novembre alle ore 21, si esibirà al teatro Iris con lo spettacolo “SpecialMente”, dando prova al pubblico dei suoi prestigi mentali. Un’occasione unica, per stupirsi e applaudire un altro grande artista.”

Sono davvero tante le attività portate avanti dal Circolo Magico Blink, una realtà composta interamente da volontari. Per maggiori informazioni e prenotazioni a Blink Off, sQuola di Magia e spettacoli della rassegna magica Sim Sala Blink è possibile telefonare al numero 366.5397023 o consultare il sito web www.blinkcircolomagico.it.