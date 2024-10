Calcio Serie D: dodicesima giornata nel girone A, Bra-Gozzano tra gli anticipi di sabato

Il girone A di Serie D si appresta a vivere la dodicesima giornata di campionato.

Tre gli anticipi in programma sabato pomeriggio. Alle 14,30 apriranno le danze Bra-Gozzano e Chieri-Cairese mentre alle 15 avrà inizio Lavagnese-Imperia.

I giallorossi, primi in classifica a +4 su Lavagnese e Varese, tornano in campo dopo lo stop forzato di Cairo Montenotte (la partita con la Cairese verrà recuperata mercoledì 6 novembre) e se la vedranno con un Gozzano reduce da cinque risultati utili consecutivi. Designato per dirigere l'incontro Gianpasquale Tedesco di Battipaglia.

Domenica le restanti partite, tra cui Saluzzo-Sanremese (granata in grande spolvero con tre vittorie di fila) e Oltrepò-Fossano.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI:

Bra-Gozzano (Tedesco di Battipaglia)

Asti-Borgaro Nobis (Calzolari di Albenga)

Chieri-Cairese (Melloni di Modena)

Chisola-Albenga (Bini di Macerata)

Derthona-Ligorna (Palmieri di Brindisi)

Lavagnese-Imperia (Dania di Milano)

NovaRomentin-Vogherese (Iudicone di Formia)

Oltrepò-Fossano (Gambacurta di Enna)

Saluzzo-Sanremese (Mariani di Livorno)

Vado-Città di Varese (D’Agnillo di Vasto)

CLASSIFICA: Bra* 25, Lavagnese, Varese 21, NovaRomentin, Albenga 20, Ligorna 19, Vado 18, Derthona, Chisola, Asti 17, Sanremese 16, Saluzzo 15, Gozzano, Fossano, Vogherese 11, Cairese*, Borgaro 13, Oltrepò 9, Imperia 8, Chieri 4

*una partita in meno