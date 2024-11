Inaugurati a Sommariva del Bosco i giochi per bambini in ricordo di Gianluca Soldano

Nel pomeriggio di sabato 26 ottobre, la comunità della frazione Tavelle, le amministrazioni comunali di Sommariva del Bosco e di Cavallermaggiore, si sono volute stringere attorno alla famiglia Soldano per ricordare il figlio Gianluca, scomparso in un tragico incidente stradale lo scorso 23 maggio a Racconigi.

In questa occasione si sono inaugurati i giochi che la famiglia ha voluto far posizionare sulla piazzetta della frazione e si è scoperta la targa in onore di Gianluca, affinché, come ha sottolineato il sindaco Marco Pedussia, “anche le generazioni future, possano ricordarlo”.

La scritta sulla targa, con le fotografie di Gianluca in varie fasi della vita, recita: “Mi presento, sono io, il bambino che contava le stelle”.

Oltre al primo cittadino di Sommariva del Bosco era presente alla cerimonia anche il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro, essendo la comunità di Tavelle suddivisa fra i due comuni.

Il giovane trentenne perse la vita a causa delle gravi ferite riportate nella caduta dalla sua motocicletta, dopo l’impatto con un’autovettura. I soccorsi immediati purtroppo non bastarono a salvargli la vita.

Un plauso alla famiglia Soldano per l’iniziativa, fatta in sinergia con Comune, che ha dato la disponibilità e coperto parte delle spese per le attrezzature, scelte con criteri di sicurezza e stabilità, e messe a disposizione dei più piccoli.