Incontri dell'Unitre Cuneo al Cinema Monviso

Siamo ormai prossimi all’inizio dell'Anno Accademico 2024/2025 dell‘Università della Terza Età di Cuneo; al momento attuale gli associati, tra nuove iscrizioni e rinnovi, sono circa 700.

Per eventuali ritardatari la normativa prevede la possibilità di associarsi in qualunque ulteriore momento rivolgendosi in sede negli orari di segreteria.

Resta confermato il Cinema Monviso come sede degli incontri bisettimanali, riservati in esclusiva agli Associati, che inizieranno lunedì 4 novembre 2024 alle ore 15,30 con la conferenza del dottor Franco Chittolina, che avrà come tema UNIONE EUROPEA: UN GRANDE FUTURO ALLE SPALLE?

Siamo alla vigilia di avvenimenti importanti nel mondo, con due guerre ai nostri confini, il voto presidenziale USA e l’avvio della nuova legislatura UE 2024-2029 mentre si aggrava la crisi climatica e il dramma dei flussi migratori.

Per l’Europa potrebbe essere l’occasione di trovare nel suo passato le ragioni per riscoprire i suoi valori fondativi e meritare finalmente il Nobel per la pace ottenuto nel 2012.

Sarebbe anche un modo per riscattarsi da errori ed omissioni e ritrovare il coraggio con il quale ha affrontato nel 2020 la crisi provocata dalla pandemia e rafforzare il suo contributo per una nuova convivenza pacifica in un mondo oggi pericolosamente fuori controllo.

Giovedì 7 novembre 2024 (sempre presso il Cinema Monviso, alle ore 15,30) il Cuneese Enrico PERLO tratterà l’argomento ENTRATE E USCITE TRA LA CINA E ME STESSO.

Il racconto di come la Cina si è presentata ad un ex sessantottino, grande appassionato di arte, che ha seguito l’evoluzione dell’arte cinese degli anni 90, raccogliendo testimonianze di artisti che hanno fatto l’avanguardia cinese e del rapporto di onestà ed amicizia con la gente.