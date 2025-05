Diventa professionista del benessere con AFP

Prendersi cura del benessere e dell’immagine delle persone non è solo una passione, ma anche una scelta professionale concreta e in continua evoluzione. AFP – Azienda Formazione Professionale, realtà da anni al servizio del territorio, propone due corsi altamente qualificanti presso la sede di Cuneo: Tecnico dei trattamenti estetici e Tecnico dell’acconciatura. Due percorsi gratuiti, pensati per giovani under 25 già qualificati nel settore del benessere, che vogliono fare il salto di qualità e ottenere un diploma professionale e l’abilitazione alla professione.

Il corso forma figure professionali autonome, capaci di organizzare e gestire i servizi estetici con competenze avanzate in cosmetologia, dietologia, tecniche professionali e gestione aziendale. Prevede 990 ore complessive, di cui 300 in alternanza scuola-lavoro presso studi estetici, per imparare direttamente sul campo e costruire relazioni preziose con il mondo del lavoro. Alla fine del percorso, i partecipanti otterranno il diploma professionale e l’abilitazione alla professione di Estetista, che permette anche l’avvio di un’attività in proprio.

Dedicato a chi ha già una qualifica come operatore del benessere specializzato in trattamenti di acconciatura, questo corso permette di acquisire competenze specifiche in tricologia, taglio, acconciatura, ma anche in gestione dell’attività e relazione con la clientela. Anche in questo caso la formula è quella dell’alternanza scuola-lavoro, con 990 ore complessive e un forte focus sull’esperienza pratica. Al termine, diploma e abilitazione professionale daranno accesso alla possibilità di aprire un proprio salone o lavorare in autonomia.

Una formazione completa, gratuita, e orientata al futuro

Entrambi i corsi sono completamente gratuiti, finanziati da fondi regionali, statali, dal FSE+2021/2027 e dal PNRR (Sistema Duale). L’unico costo a carico dello studente è quello della marca da bollo per l’attestato finale. L’offerta formativa prevede anche materie culturali e trasversali come lingua italiana e inglese, educazione civica, matematica, storia, diritto ed economia, per una preparazione completa e versatile.

I corsi sono rivolti a giovani di età inferiore ai 25 anni già in possesso di una qualifica professionale coerente e possono accogliere anche studenti in apprendistato di primo livello.

