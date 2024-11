A Dronero sarà attivata la nuova condotta idrica: giovedì 7 novembre possibili disagi

Dall’amministrazione comunale di Dronero arriva un importante avviso per tutti i cittadini. Giovedì 7 novembre verrà messa in funzione la nuova condotta idrica e, per tale motivo, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 verrà sospesa la fornitura d’acqua potabile in tutto il concentrico sino ai ponti sul torrente Maira.

Negli orari di punta si potranno verificare cali di pressione con possibile mancanza d’acqua nelle seguenti zone: via Blanchi di Roaschio e vie limitrofe, via Fucine, via Cariolo e via Fucine.

Disagi potranno verificarsi anche nelle frazioni di Pratavecchia, Pratagiovane, Monastero.