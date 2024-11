Invecchiare attivamente: a Saluzzo un progetto firmato dal Tapparelli

Saluzzo, presentazione del progetto "Il filo invisibile" (mercoledì 6 novembre) alla ex caserma Musso

“Hai più di 65 anni? Partecipa alla palestra di vita territoriale per esercitarti a una pratica di stile di vita sano, per pensare positivo e attivare risorse”.

Questo è l’invito per imparare a invecchiare attivamente, in una società sempre più longeva.

E’ al via il progetto dal titolo “Il filo invisibile” promosso dalla residenza Tapparelli di Saluzzo, in collaborazione con Regione, Comune e la “Bottega del possibile”.

Verrà presentato mercoledì 6 novembre alle 17, nella sala tematica de Il Quartiere ( piazza Montebello).

Vuole coinvolgere persone con più di 65 anni, in un programma che prevede geromotricità, palestra di vita, lezioni pratiche di informatica per l’approccio al mondo del web, in collaborazione del Comune che metterà a disposizione i suoi facilitatori digitali.

Negli incontri, che saranno nove, ”si socializza, si offrono informazioni sulla salute, si fa allenamento mentale, si esprime la propria creatività, si promuove il benessere psicofisico”.

"Il progetto finanziato dalla Regione Piemonte ha come obiettivo quello coinvolgere la popolazione del territorio e avvicinarla alla nostra comunità- sottolineano dal Tapparelli - la nostra non è una realtà a sè, isolata, ma un luogo che si interfaccia con la città e propone iniziative di benessere, informazione, opportunità da vivere anche con gli ospiti, cure e servizi".

La partecipazione agli incontri è gratuita. Gli appuntamenti si svolgeranno due volte al mese, il lunedì dalle 15 alle 16,30 a partire da lunedì 18 novembre, a cui seguiranno le date del 2 e 16 dicembre, 13 e 27 gennaio, 10 e 24 febbraio, 10 e 24 marzo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli educatori della struttura al numero 0175 249204 oppure via whatsapp al numero 388 7708907.