Successo a Trinità per lo spettacolo “In fondo al mar” dell’Estate Bimbi e Ragazzi

Lo scorso 22 luglio, lo spettacolo “In fondo al mar”, tenutosi nei locali della Palestra comunale di Trinità, con protagonisti i bambini dell'“Estate Ragazzi” e dell'“Estate Bimbi”, ha convinto proprio tutti.

"I bambini della scuola dell'infanzia ci hanno trascinato con un tuffo nelle fresche profondità dell'oceano. Prima hanno sfilato davanti ai nostri occhi, vestiti da eleganti meduse colorate e poi si sono divertiti ad interpretare gli animali marini nelle loro rispettive posizioni yoga. – ha spiegato la coordinatrice dell’Estate Ragazzi e Bimbi Irene Galleano - Di seguito è arrivato il momento dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie. E così i pirati, re e regine dei mari, hanno preso d'assalto il palco cimentandosi in spettacolari acrobazie, tratte dallo Yoga acrobatico, che hanno lasciato tutti senza fiato. E non poteva mancare la parte comica: dei perfetti nuotatori di danza sincronizzata hanno improvvisato una perfetta coreografia così divertente da strappare a tutto il pubblico una sincera risata. Infine i ragazzi e i bambini hanno cantato, sulle note di “Menomale che c'è il mare” di Olly, una personale versione intitolata “Menomale che è estate” da applausi".

Le fa eco la sindaca di Trinità Ernesta Zucco: "La serata dei nostri bimbi e ragazzi è stata indimenticabile. In pochi giorni hanno preparato uno spettacolo degno di ogni compagnia teatrale. Vorrei ringraziare gli animatori e gli aiuto animatori detti “junior”, che saranno i futuri animatori titolati e la coordinatrice Irene Galleano che quest’anno ha reso l’estate dei ragazzi e dei bimbi perfetta ed entusiasmante. Il mio grazie ovviamente va ai bambini e ragazzi che hanno dato il meglio di sè, il pubblico numeroso come sempre che ha ascoltato con attenzione ed ha applaudito con entusiasmo e per ultimo, ma non per importanza, gli sponsor di questa estate, la Cassa di Risparmio di Fossano per aver pagato parte del corso di tennis e il papà di Francesco Taricco, Marco, che ha elargito un copioso contributo per le necessità del funzionamento del progetto e dello spettacolo".

Con il saggio, le attività di Estate Ragazzi e Bimbi non sono ancora finite. Continueranno infatti fino al 5 settembre con il corso di tennis con l’istruttore Fabrizio Busso, di dama con il maestro Simone Demaria, il corso di yoga con Irene Galleano e le giornate in piscina, nonchè i compiti al mattino per i più grandi.