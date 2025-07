Dogliani lancia la Consulta Giovanile: un nuovo strumento di partecipazione attiva

È ufficialmente nata a Dogliani la Consulta Giovanile Comunale, uno spazio pensato per accogliere la voce delle nuove generazioni e trasformarla in proposta concreta. Rivolta ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i 30 anni, la Consulta nasce con un intento chiaro: coinvolgere i giovani nella vita del paese, offrendo loro strumenti reali per proporre, costruire e agire.

Non un organo simbolico, ma un vero luogo di partecipazione attiva, in cui si potrà discutere di progetti, immaginare nuove iniziative e interloquire direttamente con il Consiglio Comunale, portando proposte, osservazioni e idee.

“Vuoi dare voce alla tua generazione e fare la differenza?” è l’appello lanciato dal Comune. L’invito è semplice e diretto: entrare a far parte di una squadra di giovani protagonisti, capaci di ascoltare, proporre e mettersi in gioco.

Per partecipare, basta compilare il modulo di candidatura online disponibile sul sito ufficiale del Comune di Dogliani al link: https://comune.dogliani.cn.it/.../candidatura.../....