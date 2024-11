Volley A2M. Siena-Cuneo 2-3, Battocchio: "Bravi ad accettare anche le cavolate che abbiamo fatto" [VIDEO]

Grande soddisfazione per Matteo Battocchio dopo la maratona vinta a Siena. La sua squadra finora ha sempre strappato almeno un punto in ogni gara disputata: "E portarne via 2 da Siena è tanta roba", il suo commento a fine gara.

Il tecnico fa i complimenti ai ragazzi: "15 set giocati in sette giorni, non male. Complimenti a loro per essere stati così bravi a soffrire".

Cuneo brava a crederci di più di Siena? "Ci credono sempre tutte le squadre, ciò che posso dire è che siamo stati bravi anche ad accettare le cavolate che abbiamo fatto. E ne abbiamo fatte"

Ora arriva Aci Castello: "L'umore è alto. Ora ci godiamo i due punti, ma dobbiamo continuare a lavorare con tanta umiltà"