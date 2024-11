Volley giovanile: a Mondovì e Carrù è il giorno del "Torneo di Halloween" (VIDEO)

Dolcetto o scherzetto? La pallavolo grazie! Diciotto formazioni under 12 di volley femminile si sono ritrovate questa domenica 3 novembre sui campi di Mondovì e Carrù per la 18^ edizione del "Torneo di Halloween", la manifestazione di pallavolo giovanile organizzata dalla società del Mondovì Volley.

Già da questa mattina le squadre delle piccole campionesse in erba si stanno sfidando in una atmosfera "mostruosamente" gioiosa e amichevole. Nel pomeriggio, intorno alle 17,30 sono previste le finali. Da segnalare che nel corso della mattinata, le piccole atlete monregalesi hanno consegnato alla Parrocchia del Ferrone oltre 30 boccioni contenenti migliaia di tappi in plastica raccolti nel corso dell'anno. Tappi che saranno convertiti in denaro da utilizzare per fini benefici.

Tanta soddisfazione da parte degli organizzatori, a cominciare dalla responsabile del settore giovanile, nonché vice presidente del Mondovì Volley Iaia Boetti. Eccola ai nostri microfoni: