Compral carni una filiera sostenibile a garanzia del consumatore

Compral Cooperativa Allevatori Cuneo è una realtà nata a Cuneo nel 1981 che aggrega oltre 200 allevatori di bovini di razza Piemontese localizzati nella nostra regione riuniti in cooperativa per garantire dall'allevamento alla tavola le qualità uniche della carne di Fassone. Gli allevatori della Compral lavorano con passione in un progetto organico di filiera integrata: dalla fase di allevamento alla lavorazione e alla commercializzazione, riservando un’attenzione particolare a fattori importanti quali sostenibilità, benessere degli animali in allevamento, qualità ed efficienza produttiva. La carne di Fassone di razza Piemontese Compral proviene da allevamenti estensivi ed è tenera e magra. Caratteristiche nutrizionali che la rendono particolarmente adatta ad una dieta moderna, tesa a valorizzare prodotti ad elevato valore biologico con limitato ed equilibrato apporto di sostanza grassa, naturalmente ricca di proteine caratterizzata da componenti fondamentali quali amminoacidi essenziali, vitamine ed oligoelementi. Compral si rivolge alla GDO, operatori della distribuzione, ristoratori, mense e macellerie tradizionali permettendo al consumatore finale di apprezzare questa eccellenza alimentare del nostro Piemonte.

All’interno di questa realtà si colloca la filiera della carne Compral mossa da allevatori che hanno deciso di essere protagonisti. Una filiera caratterizzata da un progetto ambizioso: quello di estendere il concetto dalla sua qualità, che la rendono naturalmente unica, al modo in cui la si ottiene.

Roberto Chialva Presidente Compral

“La filiera ha consentito di fare un investimento sul territorio puntando a migliorare la sostenibilità del lavoro di tutte le parti coinvolte, a partire da noi allevatori, migliorando la qualità della nostra carne per offrire garanzie sempre maggiori al consumatore finale. L’obiettivo prioritario della nostra attività è quello di rispettare il benessere degli animali in allevamento creando un’ambiente di allevamento il più possibile salubre e confortevole con grande attenzione alla qualità della loro vita nel rispetto degli spazi adeguati con una importante quota di pascolo sui prati, con strutture idonee, e la riduzione al minimo dell’impiego degli antibiotici con la totale assenza negli ultimi 120 giorni di allevamento. Insieme alla forte passione a promozione del territorio nel quale operiamo e a sostegno delle nostre comunità il nostro sistema di allevamento punta ad integrare i tre principali ambiti della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica per offrire al consumatore che quotidianamente ci sceglie una carne dalle qualità eccellenti.”

Marcello Pellegrino direttore Compral

“La carne bovina di razza Piemontese che deriva dalla nostra filiera garantita è unica. Questa unicità oltre alle caratteristiche nutrizionali ormai note al grande pubblico deriva dalle caratteristiche intrinseche che partono dall’allevamento per terminare nell’atto di acquisto del consumatore. Durante il 2024 l’attenzione dell’attività di Compral si è particolarmente concentrata sull’analizzare le caratteristiche proprie della nostra filiera. In particolare ci si sta concentrando sulla realizzazione di un’analisi Life Cycle Assessment LCA e sulla definizione di una matrice di temi materiali in ottica Sustainable Development Goals (SDGs) dell’Agenda ONU 2030 volte a definire le caratteristiche proprie in termini di sostenibilità a livello ambientale. Uno sforzo molto importante per Compral teso ad ottenere strumenti utili che permetteranno alla cooperativa di veicolare al consumatore finale tutta una serie di informazioni specifiche su questi aspetti che sono sempre di più attenzionati dal consumatore che vuole avere garanzie anche in termini di sostenibilità ambientale. Una sostenibilità che deriva dalle caratteristiche proprie dell’allevamento dei bovini di razza Piemontese da parte dei nostri Soci caratterizzato da aziende agricole a conduzione familiare capaci di valorizzare al meglio le risorse foraggere tipiche del territorio di origine.

Parallelamente a questa attività Compral continua a rispondere alle richieste del mercato che sempre di più ricerca un prodotto di facile e veloce preparazione ampliando l’offerta di prodotti confezionati sottovuoto e in skin pack che affiancano il banco servito.”

Tutte caratteristiche che collocano a pieno titolo la carne bovina di razza Piemontese Compral come protagonista all’interno di una dieta equilibrata capace di soddisfare le più moderne esigenze del consumatore.