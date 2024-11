Al Comizio Agrario di Mondovì si presenta il libro “Economia vegetale" di Luigino Bruni

Il Comizio Agrario e la libreria Banco di Mondovì presentano online lunedì 11 novembre 2024 alle ore 18,00 nell’ambito della rassegna “Coltiviamo letture” il libro “Economia vegetale. Cosa poteva essere il capitalismo se avesse imparato dalle piante e cosa dovrebbe diventare nell’era dei beni comuni” di Luigino Bruni.

«L’intelligenza degli esseri umani non è l’unica intelligenza del pianeta. Accanto alla nostra ci sono quella degli animali, degli insetti, e quella ancora diversa delle piante. Le piante però hanno una caratteristica unica: a differenza di tutti gli altri esseri viventi sono ancorate al suolo.

Questa peculiarità, apparentemente un limite, ha fatto sì che le piante sviluppassero straordinarie forme di resilienza, flessibilità e solidità. La loro architettura è cooperativa, distribuita e capace di resistere alle minacce: per non morire a causa della loro fissità, ad esempio, hanno dovuto imparare a sopravvivere perdendo anche il 90% del loro corpo, stabilendo che ogni parte è importante, ma nessuna veramente indispensabile – un branco di mucche può brucare interamente un prato ma questo può rigenerarsi se una piccolissima parte resta viva» si legge in seconda di copertina del libro. «Le piante, insomma, sono un organismo collettivo e, nei momenti di crisi, sono paradossalmente più forte degli animali.

Questo saggio nasce dalla consapevolezza che l’intelligenza vegetale abbia delle cose da dire, anche all’economia. Alla luce di queste considerazioni, Luigino Bruni si è posto alcune domande rivoluzionarie: quali sono i cambiamenti che le imprese e gli attori economici devono attuare se dal paradigma animale, che è all’origine del capitalismo e della sua insostenibilità, vogliamo passare a un paradigma vegetale? Quali conseguenze per la governance delle imprese?

Non avendo cervello né organi centrali, le piante hanno dovuto imparare a ‘pensare’, ‘vedere’, ‘sentire’, ‘comunicare’ valorizzando soprattutto le periferie, apprendendo a vivere in perfetta cooperazione con tutto il bosco. Analogamente, se guardassimo bene nella nostra storia passata e presente ci accorgeremmo che nel capitalismo europeo abbiamo conosciuto, e conosciamo, imprese organizzate secondo il paradigma vegetale: sono le cooperative.

E se, quindi, le cooperative fossero anche il futuro, non solo il passato dell’economia?»

Luigino Bruni è economista e storico del pensiero economico con interessi di ricerca per la filosofia, la letteratura e gli studi biblici. Presso l’Università Lumsa di Roma è Ordinario in Economia Politica e Coordinatore del Dottorato in Scienze dell’Economia Civile. È editorialista per “Avvenire” e collaboratore del “Sole 24 Ore”. È direttore Scientifico dell’evento Economy of Francesco e Presidente della Scuola di Economia Civile che ha promosso e fondato insieme a Stefano Zamagni.

L’Autore dialogherà con il direttore del Comizio Agrario, Attilio Ianniello, e con quanti vorranno intervenire.

L’Evento gratuito è trasmesso ONLINE, su piattaforma Zoom.

Il link per partecipare verrà inviato a chi si registrerà.

Per info e iscrizione:

Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

E-mail: comizioagrario1867@gmail.com

Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).