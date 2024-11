Anche Tarantasca ha commemorato la ricorrenza del 4 novembre

, a Tarantasca, si sono tenute le celebrazioni per il 4 Novembre, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Presenti il Sindaco, la Vicesindaco, i membri dell'Amministrazione Comunale, il numeroso gruppo di Alpini di Tarantasca, la Protezione Civile, i Carabinieri di Busca e l'Agente di Polizia Municipale, hanno reso omaggio ai Caduti delle Guerre con la deposizione di corone di alloro al Cippo dei Caduti in Piazza Marconi e alle Lapidi del Palazzo Municipale in Via Vittorio Veneto.



La significativa partecipazione del Corpo Alpini di Tarantasca dimostra un forte senso civico e di appartenenza alla comunità e alla Nazione. La Cerimonia dell'Alzabandiera, accompagnata dall’Inno Nazionale, ha preceduto la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di San Bernardo, durante la quale si sono commemorati i Caduti di tutte le Guerre, in particolare gli Alpini e i combattenti di Tarantasca, vittime degli eventi bellici del secolo scorso.



La giornata si è poi conclusa con un pranzo comunitario molto partecipato.



Un sentito ringraziamento dell'Amministrazione Comunale va al Gruppo Alpini di Tarantasca, sempre presente nell'organizzazione di questa giornata di Memoria, a Christian Piumatti e Cinzia Giordano per la direzione del Coro Alpini, alla Protezione Civile per il prezioso supporto nella sicurezza durante i cortei nelle strade del concentrico, al parroco Don Ezio Marsengo per la celebrazione della Santa Messa e la Benedizione delle Lapidi dei Caduti, al comandante della Polizia Municipale Bovo Roberto e ai Carabinieri della Stazione di Busca, nonché a tutti i cittadini presenti alla Commemorazione.