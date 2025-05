La scuola estiva per ragazzi delle scuole superiori tedesche si farà nel vallone di Gilba

Entra nel vivo il progetto di creare in valle Varaita una scuola di montagna per ragazzi delle scuole superiori tedesche: la Klassenzimmer auf der Alm, il soggetto che promuove l’iniziativa, si è costituita in forma giuridica di società senza scopo di lucro e ha completato la fase di ricerca un edificio idoneo per per proprie finalità. Dopo numerosi sopralluoghi su tutto il territorio della media e alta valle, è stato individuato un piccolo agglomerato di edifici in una borgata del Comune di Brossasco, nel vallone di Gilba, sulla quale nei prossimi mesi verranno avviati i necessari lavori di ristrutturazione e di adeguamento alle necessità del progetto.

Nei giorni scorsi i promotori dell’iniziativa, accompagnati da esponenti di una importante fondazione tedesca attiva nell’ambito dell’istruzione e della pedagogia e di un noto gruppo imprenditoriale – che potranno finanziare le attività attraverso l’erogazione di fondi ed erano quindi in valle Varaita per effettuare verifiche e sopralluoghi – hanno compiuto un itinerario alla scoperta del territorio, che si è concretizzato in varie tappe e visite in diverse località della valle. L’Unione Montana Valle Varaita, che ha sempre seguito molto da vicino questa vicenda e ha contribuito ad agevolarla sotto il profilo logistico, ha organizzato un momento di incontro con il gruppo di tedeschi in visita, al quale hanno partecipato il presidente Silvano Dovetta, alcuni membri della giunta e diversi sindaci. A significare l’importanza di questo progetto, non solo per la valle Varaita, erano presenti anche l’assessore regionale Marco Gallo e il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo: entrambi hanno invitato i promotori del progetto a presentare la propria attività, in occasione di una futura visita in valle, presso i rispettivi uffici di Cuneo e Torino.

"Abbiamo visto nascere e crescere questo progetto sotto ai nostri occhi – dice il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita Silvano Dovetta – e crediamo che sia davvero un’ottima occasione per la nostra valle di diventare centro di sperimentazione di una modalità educativa che ripropone modelli di un tempo a giovani del giorno d’oggi: un modo per trasmettere valori legati al territorio, alla natura e all’ambiente. Credo che sia inoltre un’ottima opportunità anche per dare un nuovo impulso al recupero di edifici e borgate del nostro territorio: abbiamo assistito in passato a situazioni in cui un primo obiettivo raggiunto, come sarà l’installarsi di questa scuola di montagna, porta poi a seguire interesse da parte di altri soggetti che acquistano, ristrutturano e vengono ad utilizzare magari per le vacanze case o baite di una valle. Continueremo quindi a seguire da molto vicino questo progetto, convinti che sarà di grande valore e interesse".

Le attività della scuola di montagna prenderanno avvio con tutta probabilità nell’estate del 2027: Klassenzimmer auf der Alm intende far vivere ai suoi studenti esperienze a contatto con la natura e in un ambiente tranquillo con poche distrazioni mediatiche, attraverso un’intensa esperienza di processi di gruppo; tra le attività principali ci sarà anche la ricerca dell’integrazione con la comunità che vive e lavora in valle Varaita.