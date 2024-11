Successo per la "Panoramica di Mursecco": il ricavato della gara sosterrà il progetto "Home sweet home"

Sono stati 90 i partecipanti che ieri, domenica 3 novembre, hanno preso parte alla 56^ edizione de " La Panoramica di Mursecco ", storica competizione della Valle Tanaro che, da quest'anno, ha indossato una veste solidale, entrando a far parte del circuito 'I Run for Find the Cure'.

"Siamo orgogliosi - dice Silvia Ferraris, presidente dell'Associazione Find the cure Italia - della nuova sinergia che è nata con la Panoramica di Mursecco, ci ha fatto molto piacere entrare a far parte di questa storica gara della Valle Tanaro che, da quest’anno si arricchisce di una connotazione benefica. Il ricavano della manifestazione, infatti, sarà destinato a supporto del progetto “Home sweet home” per la messa sicurezza case in Kenya.

Ringraziamo di cuore tutte le realtà che, a vario titolo, hanno collaborato per la buona riuscita della gara, in particolare: il Comune che ha messo a disposizione la castagnetta per i partecipanti, il gruppo alpini, il gruppo dilettantistico Val Tanaro, la Croce Bianca di Garessio, il Circolo di Trappa e gli amici di Battifollo, grazie alla sinergia di tutte queste realtà".

I VINCITORI

Tra gli uomini il primo gradino del podio è stato conquistato da Matteo Sereno (Val Tanaro), seguito da Oscar Bracco (Val Tanaro), e Simone Roasio (Val Varaita).

Tra le donne: primo posto per Michela Ferrero (Val Tanaro), secondo posto Sara Curti (Marguareis) e terzo posto per Marina Bologna (Val Tanaro).