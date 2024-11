Saluzzo, Festa del IV novembre: il sindaco Demaria ai giovani "crescete saggi"

"No a odiatori ignoranti, a chi urla slogan, a chi sa solo criticare". Per il IV novembre il sindaco di Saluzzo Franco Demaria si rivolge alle nuove generazioni nella celebrazione ufficiale della Giornata dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze armate che si è svolta questa mattina in piazza Vittorio Veneto.

"Invito voi ragazze e ragazzi, con la vostra intelligenza, non fatevi attrarre da chi urla slogan perché non sa cosa dire, di chi fomenta l’odio. Fidatevi dei saggi. Non diventate ignoranti urlatori, non state dalla parte di chi sa solo criticare, mettetevi dalla parte di chi si impegna per l’affermazione nel mondo della democrazia, della libertà, della solidarietà, dell’impegno per la pace e per la convivenza dei popoli. Crescete saggi".

Di fronte al monumento ai caduti della piazza anche numerosi studenti dell'istituto comprensivo "Rosa bianca", dei licei "Bodoni" e "Soleri" e dello "Cnos Fap" che hanno fatto sentire la loro partecipazione con la lettura di brani e poesie.

Erano presenti i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’armi del territorio e i vertici delle Forze dell’ordine che operano in città: la polizia locale, i carabinieri, la polizia di Stato, la Guardia di finanza, la polizia penitenziaria.

"Il mio pensiero va a tutti voi che siete qui oggi in uniforme - ha aggiunto il primo cittadino - Rivolgo un sentimento di stima e gratitudine per il servizio che svolgete, a fianco della nostra polizia municipale, per la città e per il territorio. Se nei report della Questura Saluzzo è sempre in fondo alla classifica degli indici della delinquenza, il merito è anche vostro”.

L'omaggio ai Carabinieri è stato espresso anche nel centro cittadino con una esposizione di divise storiche dell'Arma in alcuni negozi: "Him" e oreficeria "Scaletta" di corso Italia, "Scassa" di piazza Vineis e la "Cappelleria del corso" di piazza Risorgimento.