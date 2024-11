Vicoforte, approvati importanti interventi nei cimiteri comunali

La Giunta comunale ha approvato un importate intervento del costo di circa 38mila euro per la sistemazione dell’ingresso del cimitero di Vicoforte Capoluogo.

Saranno interessati la facciata dell’ingresso principale ed i locali di accesso, dando maggior dignità al luogo dove sostano le salme prima di essere trasportate alle rispettive tombe di sepoltura.

"Per gli interventi previsti nel cimitero di Fiamenga - spiega il sindaco Gian Pietro Gasco - è prevista una riunione, che si terrà sabato 9 novembre alle ore 10 nei locali dell’oratorio parrocchiale, alla quale sono invitati a partecipare tutti gli interessati e durante la quale saranno presentate le procedure da adottare e le possibili opzioni di trasferimento dei loro famigliari defunti (es. loculi, ossari, ecc.)".

E’ inoltre stata avviata la procedura di assegnazione di aree cimiteriali nel cimitero di Fiamenga, per la costruzione di cappelle di famiglia, nell’ex campo comune oggetto di esumazioni alcuni anni fa. Sempre nel cimitero di Fiamenga si interverrà anche per i loculi di privati posti sotto la Cappella centrale dove trovano sepoltura alcuni sacerdoti; per le sepolture private sarà proposta l’esumazione perché il locale sotterraneo, costruito oltre sessant’anni fa è divenuto improprio, soggetto a infiltrazioni d’acqua e con una inadeguata scala di accesso.