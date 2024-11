Il circolo ACLI di Ceriolo rinnova controsoffittatura e illuminazione grazie al sindaco

Inaugurata sabato 2 novembre, la nuova sala del Circolo Acli “Guglielmo Tomatis” della frazione Ceriolo di Sant’Albano Stura, recente oggetto di un importante intervento di rinnovo della controsoffittatura.

Il sindaco Massimo Ravera ha completamente finanziato i lavori, con un gesto ammirevole, espresso nel ringraziamento del presidente del circolo Adriano Dompè, a nome di tutti i soci:

"Ringraziamo il nostro primo cittadino per aver ascoltato le necessità del circolo durante la campagna elettorale e successivamente per essersi impegnato, in prima persona, alla realizzazione della controsoffittatura e relativa illuminazione del locale. Il nostro ringraziamento è doppio, in quanto l’intero lavoro è stato completamente finanziato con il suo stipendio da sindaco, un gesto davvero ammirevole per la nostra piccola realtà. Tale progetto sociale ha migliorato significativamente il Circolo Acli, rendendolo più funzionale e accogliente”.

Durante la cerimonia il presidente delle ACLI provinciali Elio Lingua ha regalato una sorpresa al sindaco Ravera:

“Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle ACLI, venuto a conoscenza del gesto e delle intenzioni del sindaco, rispetto alla rinuncia dello stipendio per lavori che andranno in favore di tutta la comunità, lo ha invitato a Roma il prossimo 28 novembre, in occasione del Congresso Nazionale delle ACLI, che festeggiano gli 80 anni di fondazione, durante il quale le delegazioni saranno ricevute anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.

Dopo il taglio del nastro, Massimo Ravera ha ringraziato i presenti e gli amici delle ACLI, e si è detto emozionato e onorato per la notizia.

Elio Lingua ha anche ricordato che il circolo di Ceriolo, nel 2025, festeggerà i 40 anni di affiliazione, e che il significativo gesto del sindaco è importante dal lato economico, ma soprattutto ha un valore sociale grandissimo, favorendo socialità e unione all’interno di una piccola comunità.

Ha poi consegnato al sindaco Ravera la borsa omaggio del recente congresso provinciale di Vicoforte, la tessera ACLI e il libro dedicato al fondatore delle ACLI di Cuneo, Tancredi Dotta Rosso.

Presenti alla cerimonia numerosi soci, la gestrice Daniela Demilito e il coordinatore provinciale dei presidenti zonali ACLI, Giovanni Zavattero.