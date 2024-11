Al museo Casa Galimberti di Cuneo la storia di don Demaria, prete fucilato per aver donato un sacco di grano

Dopo l’8 settembre 1943, don Demaria non aveva avuto dubbi in merito all’appoggio del movimento di liberazione: la canonica era diventata un punto strategico per i passaggi di informazioni e per gli approvvigionamenti di generi di prima necessità, fino al tragico epilogo. Con il sacrificio della sua vita e di quello di due giovani innocenti, don Demaria offre una testimonianza di pastore che, anche di fronte alla tempesta più violenta, non cessa di vivere la sua fede ed arriva ad offrire la sua vita in cambio di quella dei suoi compagni di sventura.