Alba, presentato l'opuscolo "ALLERTA" per gli alunni delle scuole primarie [FOTO E VIDEO]

Si è svolta questa mattina, martedì 5 novembre, nella sala consiliare del Comune di Alba, la presentazione dell’opuscolo “Allerta”.

Si tratta di un libricino a disegni, che verrà distribuito nelle scuole primarie albesi e riguarda la messa in atto di buone pratiche di Protezione Civile. L’opuscolo si basa sul concetto che ogni cittadino è parte della protezione civile, purché sia almeno a conoscenza di alcune semplici pratiche basilari di autoprotezione.

Guarda il video:

L’opuscolo ha come personaggio principale un simpatico castoro che, attraverso disegni e messaggi, spiegherà ai ragazzi cosa fare o non fare in caso di alluvione, terremoto, incendio o comunque allerta per possibili diverse maxi emergenze.

La presentazione rientra nelle diverse iniziative proposte in questi giorni dal Comune di Alba, legate al trentennale dalla devastante Alluvione del 1994.

Progetto a cura del Comune di Alba in collaborazione con gli Istituti Comprensivi Scolastici ed il cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.