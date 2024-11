Alba, sul palco del Sociale tributo al sindaco dell'alluvione Enzo Demaria e all'allora presidente Aca Giancarlo Drocco

La Città di Alba, ieri, ha ospitato “La forza di ricostruire”, evento organizzato dalla Regione Piemonte in occasione della ricorrenza del 30° anniversario dell’alluvione del novembre 1994.

In mattinata si è svolto in Fondazione Ferrero il convegno “La Grande Alluvione e la sua eredità”, dove si è parlato del ruolo della Protezione civile, degli interventi tecnici che dopo l’alluvione hanno contribuito alla messa in sicurezza del territorio, delle prospettive future.

Nel pomeriggio il Teatro Sociale ha ospitato “Il Piemonte ringrazia i protagonisti della ricostruzione", cerimonia durante la quale sono state ricordate le vittime e sono stati ringraziati i sindaci, gli amministratori locali e i tanti volontari in prima linea in quei giorni. A consegnare i riconoscimenti il presidente della Regione Alberto Cirio, il Capo Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano (nella foto sotto) , e l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi.

Sono anche stati trasmessi due video interventi del ministro della Protezione civile Nello Musumeci e del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

Il sindaco di Alba Alberto Gatto ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale e, insieme alla Regione, ha consegnato una targa per il primo cittadino durante l’alluvione Enzo Demaria al figlio Claudio e per il direttore nel 1994 dell’Associazione Commercianti Albesi Giancarlo Drocco al figlio Marcello, accompagnato dal direttore attuale Fabrizio Pace (nella foto sotto, di Silvia Muratore).

Sabato 9 novembre alle ore 16.30 nella Sala Consiglio “Teodoro Bubbio” ci sarà, invece, un momento di riconoscimento e ringraziamento anche per i volontari e la Protezione civile del territorio, seguita alle ore 18.00 nella Cattedrale di San Lorenzo dalla Santa Messa in ricordo delle vittime officiata dal vescovo monsignor Marco Brunetti.

Domenica 10 novembre alle ore 17.00, invece, il Teatro Sociale “G. Busca”, ospiterà “Un concerto per ricordare” con L'Orchestra a Fiati Antica Musica del Corpo Pompieri di Torino 1882 a cura del Comando Vigili del Fuoco di Cuneo.

Il sindaco Alberto Gatto: “E’ stato un onore per la nostra città ospitare l’evento della Regione, l’utile convegno tecnico al mattino e la toccante cerimonia in ricordo delle vittime di quella tragedia e di ringraziamento per le tante persone che hanno partecipato alla ricostruzione. Tra queste il sindaco di allora Enzo Demaria, che si trovò – come tutti gli amministratori dell’epoca – a fronteggiare un’emergenza inimmaginabile, che costò la vita a tante persone e che in un attimo spazzò via case e attività. E anche l’allora direttore dell’Aca, Giancarlo Drocco, in prima linea nel supportare imprese e negozi nella ripresa. Ringrazio la Regione per questa giornata, il Capo dipartimento della Protezione civile per la sua presenza, la signora Maria Franca Ferrero che ha voluto partecipare in ricordo di quei giorni durissimi anche per l’azienda dolciaria. Soprattutto ci tengo ancora una volta a ringraziare tutti coloro che nel 1994 diedero il loro prezioso e fondamentale contributo per aiutare, per rimetterci in piedi e per rendere il nostro territorio e la nostra città più sicuri”.