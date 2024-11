Conviene acquistare meme coin PolitiFi oggi con le elezioni USA?

I meme coin legati a Donald Trump potrebbero essere un buon affare?

Nei giorni della corsa alla Casa Bianca, molti investitori cripto scommettono su una vittoria di Trump, puntando su meme coin a bassa capitalizzazione legati al suo nome.

MAGA (TRUMP), MAGA Hat (MAGA) e Super Trump (STRUMP) sono aumentati di oltre il 20% solo lunedì, mentre TrumpCoin (DJT) ha più che raddoppiato il suo valore. C’è anche una nuova meme coin in prevendita, FreeDum Fighters (DUM), che ha attirato molta attenzione, e che secondo gli esperti potrebbe essere la prossima criptovaluta a fare x100.

Le meme coin di Trump sono buoni investimenti?

Gli investitori si aspettano un’impennata della volatilità durante le elezioni. Donald Trump è molto popolare tra chi investe in cripto, grazie alle sue promesse di licenziare il presidente della SEC Gary Gensler e di istituire una Riserva Strategica di Bitcoin. Al contrario, la vicepresidente Kamala Harris, nonostante il tentativo di distanziarsi dalle politiche anti cripto di Biden, non sembra aver fatto colpo sugli investitori.

Molti analisti prevedono un rialzo diffuso dei prezzi delle cripto in caso di vittoria di Trump, mentre un’eventuale vittoria della Harris potrebbe causare un calo significativo nel breve termine.

Le meme coin di tipo “PolitiFi” stanno attirando particolare interesse: molti investitori stanno accumulando meme coin legate a Trump come scommessa sulla sua vittoria. Per esempio, MAGA (TRUMP) è salito di oltre il 20% nelle ultime 24 ore, con un valore attuale di $3,80 e una capitalizzazione di mercato di $170 milioni. Gli investitori sperano in un nuovo massimo storico in caso di vittoria di Trump, con potenziali ritorni fino a 5x il valore attuale.

Tuttavia, MAGA (TRUMP) affronta una forte concorrenza per il nuovo progetto MAGA Hat (MAGA), che negli ultimi 30 giorni è cresciuto di oltre l'80%, superando il modesto +20% di $TRUMP.

Anche i principali exchange stanno supportando il nuovo progetto: Gate.io, per esempio, ha lanciato oggi un Perpetual Conbtract per MAGA con una leva di 10x. Alcuni analisti prevedono che, in caso di vittoria di Trump, $MAGA possa raggiungere una valutazione di $500 milioni.

Gli investitori stanno monitorando attentamente i progetti più recenti. TrumpCoin (DJT), per esempio, ha raddoppiato il suo valore in un solo giorno, mentre Super Trump (STRUMP) è salito del 50% dall'inizio della settimana.

Detto questo, le meme coin di Trump restano un investimento rischioso. Anche se piattaforme come Polymarket e Kalshi sono ancora favorevoli a un ritorno di Trump, il suo vantaggio è diminuito negli ultimi tre giorni.

I sondaggi, infatti, indicano una corsa ancora incerta, con Harris anche leggermente in vantaggio.

Se vincesse Harris, è probabile che le meme coin di Trump subiscano un crollo. Gli investitori più esperti potrebbero vendere in massa, sfruttando l’entrata dei nuovi investitori come occasione per uscire.

Anche per questo cresce l’interesse per meme coin non apertamente schierate, come FreeDum Fighters.

FreeDum Fighters potrebbe essere la prossima criptovaluta a fare x100?

La frenesia politica non finirà il Giorno delle Elezioni, e dato il ruolo crescente della politica nel mondo cripto, sembra che le meme coin PolitiFi resteranno di tendenza.

Un nuovo progetto, FreeDum Fighters (DUM), sta guadagnando molta popolarità nella fase di prevendita, avendo già raccolto $418.000 in pochi giorni. A differenza dei progetti più schierati politicamente, DUM non sostiene alcun candidato. Al contrario, offre un “rifugio” dalla politica reale, simulando la corsa presidenziale in un universo alternativo e meccanizzato.

Nel progetto ci sono due “campioni”, Magatron e KAMACOP 9000, ognuno con un proprio pool di staking. I possessori di DUM possono votare mettendo in staking i propri token in uno dei pool e guadagnare così un reddito passivo. Possono anche partecipare a eventi settimanali, conoscere altri investitori e fare battute scherzose: i vincitori di questi “dibattiti” riceveranno un airdrop speciale.

Indipendentemente dal risultato elettorale, gli esperti prevedono che il DUM resterà molto richiesto. Alcuni influencer nel mondo ciypto parlano di DUM come della prossima criptovaluta a fare x100, grazie alla sua bassa capitalizzazione, al reddito passivo interessante e all'approccio unico alla frenesia elettorale.

