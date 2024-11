Anche quest'anno Castagnole delle Lanze aderisce a "Biblioteche in festa"

Anche quest’anno la biblioteca comunale di Castagnole delle Lanze aderisce a “Biblioteche in festa” promosso dalle associazioni Progetto Cantoregi e Terre dei Savoia, con il sostegno del Comune di Savigliano e con il supporto dell’Università di Torino e di AIB (Associazione Italiana Biblioteche), evento che vuole mettere in evidenza i temi della promozione della lettura e della sensibilizzazione sul ruolo delle biblioteche nel tessuto sociale delle realtà del territorio.

Il progetto è realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.

Questa nuova edizione si terrà nel periodo dal 22 al 30 novembre 2024 con l’apertura il 31 ottobre a Monforte dove ci sarà un Focus Group dal titolo: “Ruolo strategico delle Biblioteche: percorsi di confronto tra amministratori e tecnici sul futuro dei servizi bibliotecari”, modera Enzo Borio, vicepresidente nazionale AIB.

La biblioteca comunale di Castagnole proporrà 3 occasioni di incontro: un’anteprima domenica 10 novembre alle 17 con la presentazione del libro “Moltitudini” (Team Service Editore) di Silvana Bego presso la sala consiliare in municipio. L’autrice, una insegnante elementare in pensione, ha scritto libri di poesie e di prosa. In questo suo ultimo lavoro pensieri e sentimenti diventano personaggi, moltissimi: moltitudini nel fluire incessante e variabile della vita.

Sabato 23 novembre alle 17.00 in biblioteca Roberto Cerrato, uno degli ideatori e promotori della candidatura a Patrimonio dell’Umanità dei paesaggi Vitivinicoli di Langa Roero Monferrato, presenta “Le vigne. Un patrimonio da salvare che unisce” (Edizioni Langa Roero Monferrato). Nel decennale del riconoscimento UNESCO il libro è una raccolta di appunti di tanti anni di lavoro per passare il testimone alle giovani generazioni.

Lunedì 25 novembre alle 16.30 nel salone del Centro Polifunzionale Augusto Daolio Stefania Borgogno terrà un laboratorio di gioco-lettura per bambini dai 3 ai 10 anni: “Storie e giochi per riempire la noia”. Stefania Borgogno, laureata al D.A.M.S. di Bologna in Spettacolo e Arte, conduce da anni laboratori di teatro nelle scuole dall’infanzia alle superiori.