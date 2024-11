Giornali in crisi, televisione militante, social media, intelligenza artificiale… quale futuro si prospetta per l’informazione?

Se ne parlerà giovedì 14 novembre, con inizio alle ore 20,30, nell’incontro pubblico “Il futuro dell’informazione… è un giallo!” organizzato dall’Associazione Ala veja e da Roberta Lodola al Salotto della valle Bronda, in via Caduti della Liberazione 8, a Pagno.

A dare corpo al dibattito con le loro esperienze saranno i giornalisti Osvaldo Bellino, già direttore della Gazzetta di Saluzzo e responsabile di diversi Uffici stampa, Battista Gardoncini, volto noto della Rai e Giulio Maria Geluardi, caposervizio de La Stampa di Imperia, questi ultimi due anche nelle vesti di autori di libri gialli, a testimoniare il sottile legame tra giornalismo e letteratura.

«Parliamo di un tema che è strategico per tutti – osservano gli organizzatori della serata -, perché dalla qualità dell’informazione dipende la qualità della democrazia, per cui è importante confrontarsi con chi ne conosce dall’interno i meccanismi che la regolano e sapersi orientare con maggiore consapevolezza verso i mass media».

L’incontro sarà seguito da un rinfresco. L’ingresso è gratuito, gradita la prenotazione al 335.6057110.