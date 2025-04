Giuria Popolare di Resistenze Festival, si cercano candidati

Il 2° Resistenze Festival di Dronero è pronto a celebrare la memoria della Resistenza con un ricco programma che si terrà dal 25 al 27 aprile presso il Cineteatro Iris e il Museo Mallé. L’evento, che avrà un’ampia offerta culturale, ospiterà proiezioni cinematografiche, uno spettacolo teatrale, una lettura di lettere resistenziali e, soprattutto, una selezione di cortometraggi prodotti in Italia che affronteranno temi di grande rilevanza per la contemporaneità. Il festival è realizzato da O.P.S. Officina Per la Scena con la direzione artistica del critico cinematografico Alessandro Amato, il patrocinio della Città di Dronero e il sostegno di Fondazione CRC, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea di Cuneo e il Museo Luigi Mallé di Dronero.

Un'opportunità per il pubblico di diventare protagonista: per il concorso di cortometraggi sarà formata una giuria popolare che avrà il compito di decretare il vincitore. La giuria, composta da spettatori e spettatrici che rappresenteranno la comunità, avrà l'opportunità di guardare i cortometraggi in concorso nella sala dell'Iris insieme al resto del pubblico durante le serate di venerdì 25 e sabato 26 aprile. L’importante decisione finale verrà annunciata domenica 27 aprile, in occasione della serata conclusiva del festival, con una cerimonia di premiazione.

I cortometraggi selezionati per il concorso offriranno una riflessione profonda su alcuni dei principali problemi della società odierna, utilizzando il linguaggio del cinema per stimolare dibattiti e riflessioni su tematiche di grande impatto sociale.

Tutti coloro che desiderano far parte della giuria popolare del concorso cortometraggi sono invitati a contattare l’organizzazione del festival per maggiori informazioni entro e non oltre la mezzanotte di martedì 22 aprile. La partecipazione è aperta a tutti, libera e gratuita, senza necessità di esperienza cinematografica, ma con una grande voglia di essere parte attiva in un’esperienza culturale unica. Per candidature scrivere una email a cineteatroiris.ops@gmail.com